汪小菲憂在台子女連嘆「1天8萬確診」 拒接回北京：回來得隔離
撰文：TVBS新聞網
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藝人大S（徐熙媛）去年（2021）11月和汪小菲離婚，今年火速嫁給舊愛、韓團「酷龍」成員具俊曄，而汪小菲則多次被拍到和女星張穎穎密會傳出婚內出軌。近日汪小菲開直播提及和孩子們視訊通話，忍不住感嘆時間過得太快，兒女一眨眼已長大，言談間他3次提到台灣1天8萬多例確診，大嘆「簡直了！受得了嗎？」，還說只能自己飛台灣探兒女了。
汪小菲近日開直播和網友互動，他開心表示：「剛跟孩子視頻了！都挺開心的，都想我了！」但是一講到台灣疫情，他忍不住表示：「沒辦法出不去門，一天8萬多例受得了嗎？一天8萬多例，簡直了！」透露現在2個孩子都不出門待在家上線上課。
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有網友提議把孩子接回北京，汪小菲說：「怎麼接啊？回來得隔離20多天小孩……算了！還是自己去吧！」接著再次提到：「台灣一天8萬多人確診現在，就不能讓他們出門啊。」
談到一雙兒女現況，汪小菲笑稱：「可好玩了，特逗！我說你小胖墩、小胖墩，胖胖胖胖，（孩子說）我哪胖了我哪也胖了你看看，會說話了已經8歲了，真夠快一眨眼，都8歲了。」他還表示從小都是自己每天抱著女兒每天照顧，現在兒子6歲女兒都8歲了，時間真的太快。
但直播到最後，汪小菲不知看了哪位網友留言突然非常嚴肅地說：「別跟我提她！我跟她一點都不像，我是巨蟹座的人，特別會考慮別人的想法，站在別人的角度考慮，有些人就是張嘴就來、信口雌黃！」不禁令人聯想難道是張蘭最近以臭蟲形容張穎穎，惹得汪小菲不開心。
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