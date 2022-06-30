台灣最後一家公娼「桃園天天樂」今結業　從此再沒合法性交易

全台最後一家合法公娼、桃園「天天樂」，經營近一甲子後確定於今（30）日熄燈，也代表台灣公娼自此走入歷史，未來再也沒有合法性交易。店內最後一名小姐「花花」，上周收拾東西離開，坦言「幹這行30年，暫時沒想到還能做什麼」。



天天樂位於桃園市桃園區民權路99巷內，內有4名合法登記的公娼執業，無奈遇到疫情爆發，加上私娼「越南店」影響，生意一落千丈。

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據《聯合報》報道，天天樂目前登記的負責人是一名80多歲女性，目前住在安養院，實際經營者是一對夫妻；他們5月向警方報備歇業，由桃園市警分局註銷營業許可。

事實上，「大溝邊」、「長美巷」是舊桃園市區著名的兩處娼寮，天天樂50多年前就在「桃園大廟」景福宮的長美巷一處開張。

員警回憶，早年長美巷一帶有數十家公私娼寮，尋芳客約晚間7點起陸續出現，老榮民、阿兵哥、工人、單身漢絡繹不絕，也讓該處形成商圈，如今天天樂將歇業，台灣公娼正式走入歷史。

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