62歲工人遭逾30噸大理石壓成兩截　當場慘死　家屬冀修復遺體

台灣花蓮港於本月2日發生工業意外，一艘載運大理石的貨船在14號碼頭卸貨時，疑因鋼索斷裂，重達30多噸的方形大理石掉下，砸中在下方作業的夏姓工人。



夏男下半身被石塊壓碎，斷成兩截當場死亡，全案正由當地檢警調查釐清原因，花蓮港務公司初步了解，是作業時鋼索摩擦船邊導致斷裂，已要求起卸公司提出檢討報告。

【圖輯】超恐怖卸貨意外轟動全台！62歲工人被30噸大理石壓成兩截當場慘死（點圖放大了解👇👇👇）

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花蓮港務警察總隊刑警小隊長蔡明宗昨天（16日）表示，事情發生在本月2日，這艘貨船載運大理石到花蓮港，停靠14碼頭，再由吊車與纜繩將石材吊掛至碼頭處。上午8時許卸貨時，纜繩突然搖晃，接著斷裂，30多噸大理石塊直墜而下，砸中在下方艙內作業的62歲夏姓工人。

當地警方接報後，立即通報花蓮港務消防隊，救護人員抵達時，發現夏男已明顯死亡，已通報花蓮港務分公司、勞動部職業安全衛生署人員，並報請花蓮地檢署相檢察官相驗。

花蓮地檢署相驗遺體，初步研判為意外，家屬也對死因無意見，希望能將遺體修復。

檢方表示職安署北區職業安全中心人員當天已到現場做勞動檢查，待檢查報告出爐，會釐清當時操作過程是否有涉及過失致死等刑事責任。

花蓮港務分公司表示，當天是貨船委託花蓮港起卸公司進行石材卸船作業，作業時鋼索摩擦到船邊致斷裂，吊掛中的石材傾倒，造成下方工人閃避不及被壓死。當天立即要求停止卸貨作業，並通報職安單位，隔天經檢方和職安單位勘查完成同意復工。

花蓮港務分公司初步認為吊掛作業有需要加強和改善，已要求起卸公司針對標準作業流程提出檢討報告，務求未來不再發生。

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