62歲工人遭逾30噸大理石壓成兩截 當場慘死 家屬冀修復遺體
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣花蓮港於本月2日發生工業意外，一艘載運大理石的貨船在14號碼頭卸貨時，疑因鋼索斷裂，重達30多噸的方形大理石掉下，砸中在下方作業的夏姓工人。
夏男下半身被石塊壓碎，斷成兩截當場死亡，全案正由當地檢警調查釐清原因，花蓮港務公司初步了解，是作業時鋼索摩擦船邊導致斷裂，已要求起卸公司提出檢討報告。
【圖輯】超恐怖卸貨意外轟動全台！62歲工人被30噸大理石壓成兩截當場慘死（點圖放大了解👇👇👇）
+7
花蓮港務警察總隊刑警小隊長蔡明宗昨天（16日）表示，事情發生在本月2日，這艘貨船載運大理石到花蓮港，停靠14碼頭，再由吊車與纜繩將石材吊掛至碼頭處。上午8時許卸貨時，纜繩突然搖晃，接著斷裂，30多噸大理石塊直墜而下，砸中在下方艙內作業的62歲夏姓工人。
當地警方接報後，立即通報花蓮港務消防隊，救護人員抵達時，發現夏男已明顯死亡，已通報花蓮港務分公司、勞動部職業安全衛生署人員，並報請花蓮地檢署相檢察官相驗。
花蓮地檢署相驗遺體，初步研判為意外，家屬也對死因無意見，希望能將遺體修復。
檢方表示職安署北區職業安全中心人員當天已到現場做勞動檢查，待檢查報告出爐，會釐清當時操作過程是否有涉及過失致死等刑事責任。
花蓮港務分公司表示，當天是貨船委託花蓮港起卸公司進行石材卸船作業，作業時鋼索摩擦到船邊致斷裂，吊掛中的石材傾倒，造成下方工人閃避不及被壓死。當天立即要求停止卸貨作業，並通報職安單位，隔天經檢方和職安單位勘查完成同意復工。
花蓮港務分公司初步認為吊掛作業有需要加強和改善，已要求起卸公司針對標準作業流程提出檢討報告，務求未來不再發生。
台灣行刑式槍擊案｜更多恐怖細節曝光 死者竟全是8年前1懸案證人台灣死亡人數比疫情前更少屬「世界第二」？專家：計算存一大漏洞台男放火燒死8家人 家屬治喪哭斷腸：希望壞人得到懲罰吃滷肉飯遭刺死震驚全台灣 只因「打錯招呼」爆衝突 警方逮5嫌炫富女酒駕撞死人遭起底：曾涉詐騙吸毒 從事特種行業花百萬整容29歲女酒後駕BMW跑車撞死人惹公憤 月入千萬愛炫富：有錢能任性
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】