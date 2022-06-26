台男放火燒死8家人　家屬治喪哭斷腸：希望壞人得到懲罰

撰文：聯合新聞網
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台灣新竹市正義輪胎行二兒子陳彥翔15日涉嫌惡意縱火，造成8名家庭成員葬身火窟，陳家今天上午舉辦告別式，盼不幸罹難的家人們能無牽無掛、安心離去。家屬頻頻拭淚，難忍悲痛，哭喊「希望壞人（陳彥翔）可以得到懲罰，家人也不再痛苦」，現場氣氛哀戚。

陳家告別式在台灣新竹市立殯儀館最大的禮廳「景行廳」舉行，現場布置以粉紅、白色等溫馨色系為主，並將8名親人生前開心生活的模樣做成人形立牌，重現一家人天倫之樂。場外還有兩個粉色大愛心，寫著「永遠的約定」、「謝謝您們今生陪伴」、「善念祝福、送愛遠行」等字，一旁掛上親友弔唁的卡片。

家祭時，陳家大兒子也哽咽向已逝母親、妻子喊話，說「媽媽一路好走，我愛妳，老婆我是老公，希望來生妳還能當我老婆。」

據了解，目前陳彥翔雖已拔管可自主呼吸，且已經能活動自如，但仍在加護病房觀察中，也不會出席今天的告別式，檢警需待陳彥翔完全恢復健康才能製作筆錄。

另外，陳家也在前天進行功德法會，盼幫助往生親人們超脫生死，早日往生西方極樂世界。今天告別式，新竹市副市長沈慧虹也到場上香致意、關心家屬。當地民政處指出，在火警發生後，市府除開特例於羽化館開放設置靈堂、特例讓家屬在羽化館過夜，也以重大特殊事由減免殯葬設施使用規費18萬5000元（折合約港幣48870元）。

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社會處指出，為表達關心，市府提供家屬慰問金與救助金，也提供家屬緊急生活物資等生活上的協助，如假牙裝置、修摩托車、手機停話及相關證件補辦等。為讓家屬及親友治喪期間安心處理相關喪葬事宜，市府也提供住宿及交通資源。

社會處表示，針對確診的家屬，市府第一時間處理防疫旅館、計程車及專案申請外出等防疫相關事宜，也協助解隔後之旅館住宿。而家屬後續生活重建、法律及心理諮商需求，市府也會持續連結相關資源，並由專責社工方式提供家屬關懷及協助。

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