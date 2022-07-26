鬼門開倒數！台灣陰帝普渡三公警告「6姓氏」注意　13項禁忌曝光

今年鬼門在這週五7月29日(農曆7月1日)提早開，也就是民間習俗的「鬼月」開始，這段時間也有很多禁忌要提醒大家不要觸犯，抱持著寧可信其有的態度比較能安然度過，屏東東寧清水祖師宮也表示，陰帝普渡三公指示「6個姓氏要留意」水關及血光之災。



台灣媒體《 聯合新聞網》報道，屏東東寧清水祖師宮在Facebook發文表示，本宮陰帝普渡三公指示，今年農曆七月「抓交替」要特別注意的姓氏，分別是劉、楊、簡、林、張、卜，鬼月除了要避免晚上出遊外，也不要靠近危險海域，因為水鬼喜歡找人當替死鬼，要特別注意。

命理師楊登嵙指，鬼月有很多禁忌，其中有13項比較重要，提醒國人留意，分別為不晚上出遊、不到危險水域、不釣魚、不拍肩膀、不吹口哨、不晚上唱歌、不晚上拍照、不搭末班車、不靠牆行走、不吃祭祀品、不晾衣服在陽台、不披頭散髮、不晚上慶生。

20227月7日，一個炎熱的夏日，游泳者在北京享受亮馬河的樂趣。（Getty Images）

楊登嵙表示，以下為鬼月旅遊13大禁忌和原因：

1、避免晚上出遊：不少人會在放暑假期間，規劃到山上或海邊避暑，晚上得避免到荒郊野外出遊，由於該地區陰氣較重，孤魂野鬼多，八字太輕的恐會招來鬼上身。



2、別去危險水域玩：鬼月不要去危險的海邊或溪邊，尤其是經常出現憾事的水域，水鬼最喜歡找人當「替死鬼」。



3、不釣魚：避免從事釣魚活動，由於鬼月釣魚屬殺生，易招來好兄弟，也怕釣到好兄弟的「變身魚」。



4、避免晚上唱歌：夜晚陰氣較重，晚上高歌一曲或製造大聲響，易引來好兄弟，因此避免夜晚邊走路邊唱歌。



5、避免晚上拍照：晚間陰氣會逐漸升高，若到荒郊野外拍照、錄影，較容易拍到好兄弟，若拍到疑似可怕的影像可能會招來厄運。



6、別拍肩膀：到了荒蕪之地千萬別拍別人頭和肩膀，也避免叫對方的全名，最好以綽號或代號。



7、不吹口哨：尤其在晚上出遊時，好兄弟會以為「被呼喚」，易被好兄弟跟隨。



8、不吃祭祀品：若外出有見到一些祭祀品，別隨意拿起來吃，此舉動彷彿是跟好兄弟搶食物。



9、不要搭末班車：鬼月每天「午夜子時」為一天陰氣最重的時候，搭乘交通工具很容易讓好兄弟跟著回家，尤其是末班車。



10、避免晚上慶生：有些人外出旅遊是為了慶生，鬼月傾向於白天慶生，別選在晚上，恐會招來好兄弟幫你慶生。



11、勿靠牆行走：牆壁屬陰較涼，為好兄弟們喜歡行走的路徑，鬼月期間盡量避免靠牆行走或休息。



12、勿晾衣服在陽台：旅遊、出差時千萬別將衣物晾於陽台，因衣服與人形狀相似，易招來好兄弟、引來霉運。



13、勿披頭散髮：不要披頭散髮出遊，好兄弟們會把你當成是同類。



鬼月又稱為瓜月，流傳七月初一「鬼門開」、七月三十為「鬼門關」，期間初一、十五及三十，以豐盛菜餚祭無主孤魂。在這個月中閩南人不婚嫁、不祝壽、不喬遷、不辦各種喜慶之事，惟恐將孤魂野鬼引進門，還有一說，鬼月習俗傳說源自明太祖，明太祖朱元璋篤信風水，為了專有七月，不使民間與皇族共用吉日吉時祭祀，於是派人假冒道士賣符，謠傳七月乃不祥之「鬼月」。

不過，此為民俗說法，風水命理非精密科學，僅供參考，切勿過度迷信。