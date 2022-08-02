佩洛西擬訪台｜傳解放軍大規模集結廈門　馬路驚現整排八輪裝甲車

美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）將訪台之際，解放軍同時在南海、渤海舉行軍演，不過2日上午福建廈門台商圈流傳多張解放軍大規模集結照，包括車水馬龍的公路上有大批軍車，當中更包括八輪裝甲車。不過該消息並未被大陸官方證實。



有廈門台商指出，2日上午在朋友圈中看到，廈門本島有解放軍集結，像是海滄大橋上有一長列的自走炮，上面還有解放軍士兵；港口也有有大批軍車嚴陣以待。

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該名廈門台商憂心忡忡地說：「實在很擔心一觸即發，畢竟兩邊都有親人。」不過解放軍軍車集結消息並未獲得大陸官方證實。

實際上，佩洛西訪台的行程引發各界擔憂台海爆發衝突。2日上午廈門航空突然宣布，受福建地區流量控制影響，廈航對8月2日部分航班進行調整。許多大陸網友紛紛猜測廈航的航班調整並不單純，可能與台海緊張情勢有關聯。

同時，解放軍1日晚間也宣布在南海等多個海域進行軍演，禁止船隻駛入相關區域。解放軍東部戰區更在微博上發出軍演的影片，強調「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！」

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