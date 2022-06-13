台中女深夜獨坐高速公路旁　遭小型貨車撞倒拖行數十米爆頭亡

台中市蘇姓男子11日深夜駕駛小貨車行經烏日區環河路二段與五光路口時，在內側快車道上撞上李姓女子，拖行達70多公尺，女子因頭部爆裂受重創當場死亡，肇事原因調查中。



蘇姓駕駛（36歲）說，當時李女（23歲）坐在快車道上，當發現她時已來不及煞車。警方說，初步已找到李女未婚夫，並疑因李女和未婚夫有爭執，是否因負氣而深夜坐在路中間，還是途經被撞，仍待進一步釐清。

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警方事後也找到李女住南投的母親，但其母說，她已離家3年多且未連絡，不了解她的近況。

據指出，蘇駕駛的是小貨車，李女當時疑坐在地上，因頭部和小貨車車牌位置相近，車禍後使她頭部受猛裂撞擊，加上被拖行達70多公尺，消防救護人員趕到時，她已無生命跡象。警方正積極訪查目擊者及調閱監視器影像，以進一步釐清案情。

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