吳淡如憶述柬埔寨遊歷　按摩師訴說悲慘際遇：比18層地獄還恐怖

近來頻傳民眾被高薪誘騙到柬埔寨，落地後慘淪「豬仔」被囚禁、凌虐甚至性侵，遭到種種非人對待，卻仍有不少人趨之若鶩。吳淡如透露曾到柬埔寨旅遊的經驗，當時去給人按摩，卻驚見按摩師父「沒有臉」，聽完對方悲慘的遭遇後，兇殘程度讓她錯愕不已，形容當地就像是個「大型屠宰場」。



吳淡如13日在臉書談到近來引起關注的柬埔寨議題，她回憶曾到柬國旅遊，某天跑去讓人按摩，卻訝異按摩師父沒有臉。按摩師父透露自己曾是個計程車司機，卻遇上歹徒搶劫，還朝他臉上潑灑硫酸，把他丟棄在荒野中等死，這一切兇殘手段只為了搶奪僅僅的10塊美金（約80元港幣）。

吳淡如發文指遊柬埔寨時遇按摩師，揭這地方過去比地獄還恐怖。

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接著，吳淡如提起1951年興起的「赤柬」，是宛如和義和團相同的政權，短短48年的統治時間內，將700萬人民殘殺到剩250萬人，「全部都是自己殺自己人，搞得比18層地獄還恐怖，不想死的只有逃。」她直言東南亞雖然有很多國家發生過政變，但從來沒有像柬埔寨這樣把整個國家搞成大型屠宰場的案例。

對於許多年輕人嚮往高薪工作，進而成了詐騙集團眼中的肥羊，吳淡如直言：「只要沒有用到你特殊長處（說的文縐縐一點是核心競爭力），卻告訴你隨便是誰包括你，輕輕鬆鬆，都可以獲得高薪。請思考這個邏輯，為什麼？為什麼他要對你這麼好？」如果想不到就千萬不要相信，「在這個詐騙橫行甚至詐騙集團要錢不要你的命的時代，陌生人帶來的幸運，閃開比較好。」

吳淡如臉書全文：

最近看到很多有關於柬埔寨的故事。

瞠目結舌。非文明世界，真的很殘酷。

今天才有空寫個人化的感想，先說，並非對事件的評論，我說我的，不喜歡不要看喔。我知道，可能會影響某些人的利益。

什麼時候回到了人口販子大行其道的世界，把人拿來做買賣？

我想去打工的危險性，記者已經寫得夠清楚了。大家小心就是了，也幸虧官方已經派人到機場勸導，擋住的幾十個想要去打工的人。

其實，只要沒有用到你特殊長處（說的文縐縐一點是核心競爭力），卻告訴你隨便是誰包括你，輕輕鬆鬆，都可以獲得高薪。請思考這個邏輯，為什麼？為什麼他要對你這麼好？

你為什麼值得他對你這麼好？

如果想不到千萬不要相信，不要以為是天上掉下來的好運。你想要得到羊毛，卻不知羊毛就是從你這隻肥羊身上來。

多年前我就開始觀察海外房地產，但是不管別人怎麼介紹（包括影劇圈朋友），不過和我相關的公司從來沒有碰過柬埔寨。

為什麼？

首先，再講文言一點「危邦不入，亂邦不居」。當然很多國家跟本地比起來都是有點亂的，我們習慣很好的治安了。治安是一種魄力，現在搞治安可以有能力搞得最好的，其實還是「政權很統一」的國家，還有經濟很有方向的國家。

所有的東南亞國家，相較於柬埔寨都還是比較安全的。（我曾經在柬埔寨旅遊的時候遇過一位沒有臉的按摩者。為何沒有臉？他本來是一個出租車的司機，有人為了搶劫在他臉上潑他硫酸讓他在荒野中等死。事實上那時候他的車上也只不到十塊美金⋯會為了一點點錢就殺人放火，如此兇殘，還是跟某國傳統集體的思想與教育有關。記得赤柬？根據非正式統計，一個和義和團差不多的政權，在不是很長的統治時間裡， 7百萬人殺到剩下二百五十萬人，全部都是自己殺自己人，搞得比 18層地獄還恐怖，不想死的只有逃，我在巴黎遇過很多柬埔寨來的華僑，逃亡無數，這並不是「古代」的事，赤柬在1999年才over，東南亞有很多國家發生過無數政變，但從來沒有像此地這樣把整個搞成大型屠宰場的）。

還有，很實際的，我有一位女性友人，她的房地產仲介公司也快要在某國上市了。本來她曾經被派任到柬埔寨擔任台灣某銀行分行經理。2016年，在越南的她曾經對我說了一句話：「好累喔，我柬埔寨的房子終於賣掉了，賣了好久。」

那時候柬埔寨的房子炒得很兇，還告訴你每年投報18 %。也有朋友在販售廠房土地賺了上億美元。她為什麼要出脫呢？

「越南的房子，有70%是越南人買的（現在比例更高，因為外國人買房子已經受到了限制不能超過某些高級公寓的10%，有些中等的建案根本不讓外國人買），柬埔寨的房子95%只有外國人買得起。」

也就是你只能轉手給外國人。

這代表什麼？（你想一下，假設台灣的房子只有外國人買得起，那代表什麼？）

這就是一個指標。

看一下下面那張照片，雖然大家都在脫貧，有些國家脫貧的非常慢，雖然他擁有文化遺產，政府也很努力的想要招商，條件並不差。為什麼老是落後？

治安是一個很重要的問題。

治安不好當然是某種勾結，會使整個國家的經濟向上階梯徹底了結。

不要害怕天上掉下來的禮物沒有砸到我們，在這個詐騙橫行甚至詐騙集團要錢不要你的命的時代，陌生人帶來的幸運，閃開比較好。

當人們得到某一些嚴重的病，我們會問：為什麼是我？

當你看到天上掉下來的幸運，我們更要問：為什麼是我？

你找得到理由嗎？後者比前者應該更能找得到確切理由！



PS·附上經濟相關線圖，我很喜歡看這些圖，很多事情看完圖表之後就不言自明。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】