17歲柬埔寨少女沖完涼「瞓喺床上玩手機」竟遭電死　疑因咁做出事

柬埔寨一名17歲少女洗完澡後躺在床上玩手機，被人發現突然陳屍在床上，警方前往現場發現，她的身旁有一個正在充電的延長線插頭，懷疑她因為使用充電中手機被電死。



事件上月27日發生在柬埔寨橘井省（Kratie），在當地金礦開採公司擔任翻譯的17歲少女Khorn Srey Pov，當天洗完澡後，身體還是潮濕的狀態便躺在床上玩充電手機，結果慘遭嚴重電擊死亡。

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事件在網路上引發網友討論。有網友認為，死者會觸電的原因可能與她剛洗完澡有關，不過也有網友反駁，即使身體是乾燥的，人直接睡在充電線旁邊仍然很危險。

還有許多網友表示，類似事件時常發生，呼籲大眾不要在充電手機旁睡覺。

目前事發原因仍在調查中。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】