2022金馬影展開、閉幕片公布　展現台灣電影多元風貌

2022金馬影展今日（8/30）公布本屆開、閉幕片。開幕片是詹京霖導演新作《一家子兒咕咕叫》，金鐘視帝游安順、金鐘視后楊麗音、金穗獎最佳演員胡智強和潛力新秀李夢苡樺展露精湛演技，揭開一家人的愛恨哀愁。

閉幕片《關於我和鬼變成家人的那件事》，導演程偉豪竟把金馬得主林柏宏與人氣男神許光漢配對成「夫夫」，展開超越人鬼和性別的爆笑喜劇。兩部新作不約而同以「家庭」出發，卻在寫實與魔幻之間，展現台灣電影精彩多元的風貌。



詹京霖導演的作品多關注台灣社會底層人物生活，第二部長片《一家子兒咕咕叫》也曾入選2021金馬創投會議WIP企劃案，備受關注。影片描述一個以賽鴿維生的家庭，因兒子失蹤、經濟壓力和青春躁動，逐漸壓垮彼此身心，而一名流浪少年的加入，為他們的生活帶來改變，也帶來一場風暴。

游安順對於自己重回大銀幕主演的作品能獲選金馬影展開幕片，感到滿心歡喜與期待。胡智強也感謝大家的肯定，讓作品可以「飛到」金馬。李夢苡樺對能在金馬影展開幕也感到非常酷與神奇，還沒看過作品心情有點緊張，更笑說「先來減肥，金馬見！」

《一家子兒咕咕叫》揭開一家人的愛恨哀愁。（台北金馬影展執行委員會）

程偉豪導演的新作《關於我和鬼變成家人的那件事》融合靈異、偵探、喜劇。劇情描述直男警察許光漢，辦案蒐證誤撿地上紅包，被迫成為同志冤鬼林柏宏的冥婚「老公」；人鬼都能冥婚，直男與同志攜手緝毒追兇，展開笑中帶淚的旅程。

首次挑戰不同類型角色的林柏宏與許光漢，對作品能在金馬影展閉幕和觀眾見面，都感到非常榮幸，林柏宏更稱是「最好的安排」，希望帶給大家瘋狂爆笑和不一樣的感動。許光漢也很開心能跟專業又可愛的團隊合作，笑說自己對首映比導演更期待又害怕受傷，希望屆時能讓大家看見自己的突破演出。

2022金馬影展將於11月2日至20日展開，10月21日周五晚間舉辦選片指南，10月22日下午一點於官網開始售票。更多影展訊息與精彩片單，將陸續公布。