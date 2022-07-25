性愛片瘋傳｜中國「最美警花」愛上已婚高層　自稱大老虎吃小白兔

內地網上近日瘋傳至少七段成人影片，女主角是中國「最美警花」張津瑜，男主角則是已婚的力諾瑞特集團呂楊，引發軒然大波。目前相關內容被微博封殺，抖音也剩下張津瑜的工作影片，但內地網友各顯神通，繼續用「張津渝」或「張津yu」等關鍵字在微博熱烈討論。



美國媒體《自由亞洲電台》報道，近日瘋傳的性愛影片中，拍攝房間窗外背景是北京的中央電視台總部大樓，而且女主角也被發現是中國警察門面「最美警花」張津瑜。

雖然微博已經將張津瑜帳號刪除並封鎖相關用詞，但因為很多網民非常關心影片中的「最美警花」，外洩的還有淫穢聊天紀錄，讓網友熱議。

張津瑜長相甜美，常在公安部主管的「中國警察網」報道警務新聞。網上還有她身穿警服的形象照。而影片曝光後，被揪出性愛片男主角是新能源公司力諾瑞特集團的已婚高層呂楊，等於揭露張津瑜當了小三。

網路流傳的外流影片。（阿修羅推特）

有網友看了影片懷疑「女方是不是被下藥了，手機在拍她都不知道 」「女生真的挺慘的，只是正常的私生活好吧，我看了影片覺得沒什麼，是人都有慾望」。

雙方曝光的淫穢對話當中，張津瑜自稱「大老虎」而呂楊是「小白兔」，要吃掉對方，還說自己「酒後亂性」，把與呂楊的關係「搞得不純粹了」「顯得我像流氓一樣」「真的不知道我喝多了會這樣」。呂楊也回應更多不堪入目的評語和細節。

張津瑜說，她上周跟呂董過得很開心，還質疑對方是不是性冷感，因為他太淡定了，還表示她買了套黑絲襪想搭配衣服穿。

2人的所屬工作單位目前都沒做出回應，至於影片為何會外流，傳出疑似是男方在群組分享炫耀「上了女警」導致。