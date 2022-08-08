嘻哈天后Cardi B失控打粉絲影片瘋傳　疑用咪高峰連環扑人咁回應

歐美嘻哈天后Cardi B以直率的性格及真性情的作風深受粉絲喜愛，她的金句也多次掀起熱議。近日，她被指在表演途中拿著咪高峰對台下觀眾作出毆打的動作，影片迅速在網絡上瘋傳。



Cardi B日前現身倫敦參與BBC舉辦的音樂節「Wireless Festival」，吸引上千名粉絲在現場狂歡，但隨後卻爆出Cardi B在舞台上公然用咪高峰打人的傳聞。

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從瘋傳的影片中可見，她坐在保安的肩膀上，和台下粉絲近距離互動，但卻數次作出看似作勢用咪高峰打粉絲動作，還甩走手中的咪高峰，看起來情緒激動，接著就看似不爽地離開現場。有網民認為，這只是拍攝角度的問題，現場並沒有發生不愉快的毆打事件，但也有網民指出，當時台下的人抓住Cardi B的頭髮，令Cardi B不爽，才氣得作勢用咪高峰打人來警告對方，還有另一個說法指是台下的人一直拿走Cardi B的麥克風，才讓Cardi B暴走。

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在陷入毆打粉絲疑雲後，向來敢怒敢言的Cardi B在Twitter上回應表示：「Don’t believe everything you see」（別相信你所看到的一切），接著再寫道：「It wasn’t NO FIGHT!」（那不是在打架），否認了打人一事，但並沒有加以解釋說明當時的情況。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】