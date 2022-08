嘻哈天后Cardi B失控打粉絲影片瘋傳　疑用咪高峰連環扑人咁回應

歐美嘻哈天后Cardi B以直率的性格及真性情的作風深受粉絲喜愛,她的金句也多次掀起熱議。近日,她被指在表演途中拿著咪高峰對台下觀眾作出毆打的動作,影片迅速在網絡上瘋傳。



Cardi B日前現身倫敦參與BBC舉辦的音樂節「Wireless Festival」,吸引上千名粉絲在現場狂歡,但隨後卻爆出Cardi B在舞台上公然用咪高峰打人的傳聞。

【圖輯】點圖放大逐格睇Cardi B疑似在舞台上公然打粉絲的影片👇👇👇

+ 20

從瘋傳的影片中可見,她坐在保安的肩膀上,和台下粉絲近距離互動,但卻數次作出看似作勢用咪高峰打粉絲動作,還甩走手中的咪高峰,看起來情緒激動,接著就看似不爽地離開現場。有網民認為,這只是拍攝角度的問題,現場並沒有發生不愉快的毆打事件,但也有網民指出,當時台下的人抓住Cardi B的頭髮,令Cardi B不爽,才氣得作勢用咪高峰打人來警告對方,還有另一個說法指是台下的人一直拿走Cardi B的麥克風,才讓Cardi B暴走。

【圖輯】點圖放大看更多Cardi B靚相👇👇👇

+ 14

在陷入毆打粉絲疑雲後,向來敢怒敢言的Cardi B在Twitter上回應表示:「Don’t believe everything you see」(別相信你所看到的一切),接著再寫道:「It wasn’t NO FIGHT!」(那不是在打架),否認了打人一事,但並沒有加以解釋說明當時的情況。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】