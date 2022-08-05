眼見拖鞋跌入園區內 大猩猩"向人群一掟"物歸原主 影片陸網瘋傳
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一名大陸遊客近日到山東威海一間動物園參觀時，拖鞋不小心掉入大猩猩園區，剛好被大猩猩撿到。隨後，大猩猩將拖鞋帥氣的丟回人群，引現場遊客一陣歡呼，畫面被現場其他遊客錄下，意外在社群平台微博上引發討論。
【圖輯】大猩猩向人群掟拖鞋物歸原主登微博熱搜（點圖放大逐格睇👇👇👇）
+6
從影片中可以看到，這隻大猩猩先是拿著橙色的拖鞋仔細端詳，接著走到另個角度，把手上的拖鞋往充滿人群的上方參觀動線用力一丟，讓拖鞋失主拿回拖鞋，帥氣瞬間引得現場人群齊聲歡呼。
據了解，當時大猩猩其實並不知道手中的橙色物品是遊客的遺失物，是在飼養員用聲響指引後，才大力一拋物歸原主。神奇一幕也登上微博熱搜話題「遊客拖鞋掉落大猩猩帥氣扔回」，引發熱議。
帥氣一幕吸引大批大陸網友湧入留言表示：「好帥」、「應該回送香蕉禮尚往來的」、「帥氣扔回？說不定是怒氣扔回」、「拖鞋怎麼掉的？確定不是故意的？」、「猩猩：這群人真是猴裡猴氣」、「好有教養的猩猩呀。」
【同場加映】美國瘋傳一張門口夾貓照 鄰居直擊驚慄畫面：牠死了！真相超搞笑（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
萌！迷你老鼠匿汽車除霧口 伸頭張望超可愛 網民冧爆：快領養！大象失控向前衝「導遊旅客企定定」恐變人肉保齡樽！結局出人意表澳男喪啜「世上最毒魚」竟逃過死劫 睇落激似石頭卻隨時攞你命有機生化武器？黃鼠狼拒捕臭屁熏吐消防員：衝臉上放太臭了！角蛙眼前美食被奪走1秒怒吞同伴影片瘋傳 網民笑完1個原因嬲到震廚房突傳雞叫聲！竟然係15日前買嘅雞蛋「孵出活雞」原因惹網熱議
延伸閱讀：
共軍在台周邊軍演...蔡總統祭五大指示 交通部點評18航路受影響
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】