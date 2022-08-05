眼見拖鞋跌入園區內　大猩猩"向人群一掟"物歸原主　影片陸網瘋傳

一名大陸遊客近日到山東威海一間動物園參觀時，拖鞋不小心掉入大猩猩園區，剛好被大猩猩撿到。隨後，大猩猩將拖鞋帥氣的丟回人群，引現場遊客一陣歡呼，畫面被現場其他遊客錄下，意外在社群平台微博上引發討論。



【圖輯】大猩猩向人群掟拖鞋物歸原主登微博熱搜（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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從影片中可以看到，這隻大猩猩先是拿著橙色的拖鞋仔細端詳，接著走到另個角度，把手上的拖鞋往充滿人群的上方參觀動線用力一丟，讓拖鞋失主拿回拖鞋，帥氣瞬間引得現場人群齊聲歡呼。

據了解，當時大猩猩其實並不知道手中的橙色物品是遊客的遺失物，是在飼養員用聲響指引後，才大力一拋物歸原主。神奇一幕也登上微博熱搜話題「遊客拖鞋掉落大猩猩帥氣扔回」，引發熱議。

帥氣一幕吸引大批大陸網友湧入留言表示：「好帥」、「應該回送香蕉禮尚往來的」、「帥氣扔回？說不定是怒氣扔回」、「拖鞋怎麼掉的？確定不是故意的？」、「猩猩：這群人真是猴裡猴氣」、「好有教養的猩猩呀。」

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