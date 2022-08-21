柬埔寨騙案｜Bump影片2天270萬點閱為何上不了熱門？內行人揭真相
撰文：中天快點TV
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近期YouTuber「好棒Bump」拍攝柬埔寨詐騙案救援影片，短短2天時間就有超過270萬的點閱數，但這支影片卻上不了YT的「發燒影片」，探究其原因很可能是因為被檢舉到黃標的關係，對此時事評論員黃揚明表示：「這樣，還需要什麼數位服務中介法嗎？有網軍就好棒棒啦！」
有網友在PTT發文「為什麼Bump的影片沒上YT發燒? 」表示，Bump發的影片到現在也兩百多萬點閱了，是他訂閱人數的兩倍多，而且也累積25萬讚好：「YT演算法是怎麼運作的啊？竟然沒上發燒，讓本人很意外，有沒有卦？」
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對此有網友回應，「倒讚太多吧！」、「黃標吧！」、「 很多崩潰仔去檢舉」，對此時事評論員黃揚明表示，原來昨天Bump上電視台訪談的影片全數都被檢舉為黃標影片，可見他拍的那支影片點閱不到一天就超過200萬點閱，仍上不了發燒榜，也是被檢舉到黃標的關係。「這樣，還需要什麼數位服務中介法嗎？有網軍就好棒棒啦！」
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