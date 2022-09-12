內地官媒稱一中從沒各表　朱立倫：堅持一中各表，我們講我們的

「九二共識」30周年，全國政協機關報《人民政協報》10日刊文《正本清源！『九二共識』只有『一中』，沒有『各表』》，強調「九二共識」沒有「各表」的概念。

國民黨主席朱立倫今（11）日表示，「九二共識，一中各表」，原汁原味且不能改變，這是國民黨堅定的立場，「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表」。



台灣《中央社》報道，朱立倫在出席「2022三合一選舉台北市里長提名同志造勢大會」時表示，國民黨面對兩岸關係的態度就是穩健務實，九二共識在國民黨的黨綱中規定非常清楚，就是「九二共識，一中各表」，原汁原味且不能改變，這是國民黨堅定的立場。

朱立倫說，「他們講他們的，我們講我們的，這不就是各表？」兩岸本就是求同存異，彼此能夠相互和平、持續交流，相信這也是台灣人民的期待。他再次強調，國民黨要親美、友日、和陸，這三者缺一不可，尤其兩岸要能夠和平。

朱立倫2022三合一選舉台北市里長提名造勢大會。（國民黨）

《人民政協報》10日文章提到，近幾年來，有國民黨高層偷換概念，在提到「九二共識」時，將其進一步稱為「一中各表的九二共識」，台灣將「九二共識」理解為「一中各表」，即兩岸都承認同屬一個中國，但對於「中國」的理解，台灣方面解釋為「中華民國」。

文章稱，根據國際法和新政協會議精神，1949年10月1日，隨著中華人民共和國中央人民政府宣告成立，就已宣告取代了中華民國政府，而成為代表全中國的唯一合法政府。

《人民政協報》指出，這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。

文章稱，30年前，經由兩岸雙方授權，海協會和台灣海基會達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，其核心要義就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

文章採訪南京大學台灣研究所所長劉相平。他表示，民進黨一直拒絕接受和承認「九二共識」，目的就是想搞「台獨」，更嚴厲打壓堅持「九二共識」的台灣同胞，妄圖削減支持兩岸關係和平發展的力量。

他批評國民黨，稱其由於自身努力不夠，多次選舉中敗北，其自我反省能力欠缺，反而怪罪「九二共識」，扭曲「九二共識」，甚至放出風聲要放棄「九二共識」，國民黨這種中華民族立場搖擺和倒退的做法，加劇兩岸關係的緊張，降低兩岸同胞對兩岸關係和平發展、祖國和平統一前景的期望值。

他更強調，如果國民黨在是否堅持「九二共識」問題上立場倒退，國共交流的政治基礎嚴重流失，政治互信遭到嚴重破壞，國共關係必然陷入停滯甚至倒退的困境。