稱台灣不會僅依賴其他國家來防衛　蔡英文：將調整防禦戰略

蔡英文於美東時間5日上午在華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）發表演說。蔡英文表示，全球團結一致，是對抗威權擴張、捍衛民主及因應共同挑戰的關鍵。



她強調，台灣不會僅依賴其他國家來防衛台灣，會努力調整防禦戰略，以因應不斷變化的威脅。



蔡英文以事前錄影方式在「美台關係：促進基於規範之國際秩序」年度公開研討會中，發表開幕專題演說。

她表示，俄羅斯入侵烏克蘭，凸顯威權國家所造成的嚴重威脅，隨著威權主義持續擴張，威脅在印太地區與日俱增。蔡英文稱，中國大陸以持續軍事演習、灰色地帶行動，軍機艦、人員及無人機侵擾台灣周邊區域等行為，破壞台海現狀。

蔡英文稱，「這些不負責任的行為侵犯台灣的主權，威脅印太地區的和平穩定，並危及海空安全及國際貿易，企圖破壞國際法律規範」。

蔡英文表示，不過令人振奮地是台灣並非孤軍奮戰，她感謝美國政府的支持，還有「七大工業國集團」（G7）國家，及其他理念相近的夥伴們，「一同譴責中國的軍事挑釁」。她也感謝美國拜登政府和跨黨派國會議員，依據《台灣關係法》和「六項保證」，履行對台灣安全的承諾。

美國眾議院院長佩洛西訪台，與總統蔡英文會晤。（壹新聞直播截圖）

美參院外委會通過《台灣政策法》 中美關係面臨瓦解可能

一文看清《台灣政策法》 何以可能瓦解中美關係炸裂台海？蔡英文強調，台灣不會僅依賴其他國家來防衛台灣，台灣致力保衛自身安全及維護民主的生活方式。她表示，台灣努力調整防禦戰略，以因應不斷變化的威脅，為達成這個目標，台灣大幅提升國防預算，包括強化不對稱作戰能力、武器升級及國艦國造；而今年初，台灣也成立「全民防衛動員署」，加強整合後備軍人訓練及全民防衛。

蔡英文表示，台灣政府每月約受到3千萬次網路攻擊，台灣正投資網路安全基礎設施，並透過新成立的數位發展部，以助對抗錯假訊息及混合戰。

蔡英文指出，對任何一個國家或區域的威脅，將直接或間接地轉化為對其鄰近國家不斷增加的威脅。她表示，全球團結一致，是對抗威權擴張、捍衛民主及因應共同挑戰的關鍵。但這樣的團結力量，因為台灣被排除在聯合國體系之外而受阻。

新加坡外長維文近日表示，台海是北京的紅線中最紅的一條。圖為9月24日，維文在聯合國總部第77屆聯合國大會上發言。（視覺中國）

她提到，儘管台灣對抗新冠肺炎（COVID-19）成效卓越，但仍難以與「世界衛生組織」（WHO）協調防疫事務。雖然台灣是國際航運的樞紐，卻無法參與「國際民航組織」（ICAO），為國際飛航安全盡一份心力。

蔡英文稱，台灣沒機會參加聯合國各專門機構，就無法分享台灣在重要全球議題上的專業知識，聯合國大會第2758號決議文經常被做為排除台灣參與的論據，即使決議文中完全沒有提及台灣。

她強調，儘管台灣的國際參與面臨前述種種障礙，台灣仍將持續和理念相近的夥伴合作，促進國際發展與繁榮。特別是在疫情和俄羅斯入侵烏克蘭後，全球貿易遭逢嚴重瓶頸之際，台灣加強與美國等理念相近國家的合作，以確保全球關鍵供應鏈的安全。