人妻穿熱褲上班　老闆娘竟報警稱「我兒還沒結婚」　老闆力挺員工

你的公司有規定上班穿着嗎？因為公司悶熱，有位台灣人妻日前穿着短褲去上班，老闆娘看見後破口大罵「你不要臉」、「我兒子還沒結婚耶」，甚至鬧到報警處理。事後公司還特別張貼公告「禁止穿短褲上班」，員工覺得被歧視，想要爭資遣（即資方需依其年資深淺而發給勞方一定的工資，予以遣散），後續發展卻超展開。



發文者在Facebook群組爆料公社發文，說自己某天穿短褲上班，老闆娘怒斥她「我兒子沒結婚，你還穿這樣」，她反問「請問我有露到胸還是屁股？我有誘拐你兒子嗎？」老闆娘大罵她「不要臉」，老闆一度挺發文者，覺得她穿着沒什麼。老闆娘氣到報警說「有人在公司（搗）亂」，警察到場也超傻眼，「我看你們這個員工穿着沒有暴露」。

鬧劇還牽扯到議員 惹公憤後公司於Google地圖被惡搞改名（點擊放大瀏覽）：

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事後老闆一度慰留發文者，要她大事化小，還提到「親家是某議員」。發文者告訴老闆「如果真的覺得我不適任，該給我的就給我（指資遣費），我也不想害你們夫妻失和」，事發不久公司貼出公告，「為了維持公司形象及觀感，服裝儀容規定，全體同仁請勿在上班時間穿着熱褲（短褲），衣服過長導致下衣失蹤，敬請配合」，讓發文者覺得被針對。

後來發文者身心受創，希望公司資遣她，卻一直談不攏，公司只願意讓她自願離職，不願給資遣證明。但發文者認為她是因為被辱罵、才要離職並非自願，她也很介意老闆娘「不要臉」那句話，事件還在發展中，還扯出案外案老闆親家議員不幫忙協調，還有網友去Google地圖惡搞公司改成「ＸＸ短褲」。

發文者補充，這間公司是家族企業，並沒有明確的服裝規定，當天之所以穿短褲，是因為公司很悶熱，且不開冷氣沒有對外窗，她今年夏天還曾經中暑過，所以日前才會穿着短褲上班，希望涼快一點。

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發文者曝光事件後，網友一面倒，「只能說這種工作環境還是人待的嗎？千錯萬錯都是員工的錯」、「這種傳統家庭小企業的毛都特別多，公司很迷你小小一間，可是擺的譜超級大，鳥事一大堆」、「連冷氣都不開給員工，到底什麼無良企業」。

有網友建議快檢舉，「直接投訴勞工局來勞檢，通常這種公司一定有不符合規定的，然後就是2萬到100萬（台幣）的罰款等着他們了」、「這就是職場欺凌，如果舉證是可以告成的」、「我看到了一句話，病假扣全薪……勞基法病假是扣半薪，除非超過每年的30天額度，這個就可以100%告成功」。

有網友突破盲腸，「其實是怕老闆被勾引，藉口兒子還沒結婚……當她兒子真可憐……」、「老闆：可惡 ！又被她趕走了」、「終於知道為什麼老闆娘兒子一直沒結婚了」。

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