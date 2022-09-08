老闆娘竟要求私家看護幫佢「同老公生BB」 仲強調可讓出正宮位置
撰文：聯合新聞網
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出社會後，可能會遇到許多老闆的不合理要求，不過「幫忙生小孩」的要求，倒是非常罕見。
日前台灣一名家庭護士指出，老闆娘最近告訴她「自己有不孕症，跟老公無法生小孩，所以希望妳可以幫忙生小孩」。
而且老闆娘還說「老闆是某大公司的經理，願意退讓給原PO當正式老婆」，讓她十分猶豫。
女網友其後更新的後續發展更離奇 點圖看原文全文及網民反應：
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一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，她擔任家庭護士已經3個多月了，負責照顧老闆的媽媽。最近發現老闆娘看她眼神很奇怪，後來老闆娘才透露「自己有不孕症，跟老公無法生小孩，但已經跟老公商量好了，如果妳能夠幫忙生小孩，那我願意退出，給妳當正式老婆」。
原PO表示「老闆娘對我很滿意，因為我母胎單身，現在也才28歲而已」，隔天老闆問她意見，她坦言「我真的很猶豫，因為老闆是某大公司的經理，而且我也沒有喜歡的對象，老闆只有大我10歲而已」，最後她詢問網友：「你們覺得呢？」
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對此，許多網友認為「有詐」，直言「我覺得生完，妳會繼續當家庭護士吧」、「別傻了！聰明一點」、「不要想太多，老闆娘不可能退出」、「這對夫妻應該都是詐騙集團」、「可能不孕的是老公，所以妳永遠不會懷孕，還會免費照顧他們家一輩子」。
「不要做夢了，真的有錢直接去國外找代理孕母，挑個好基因、好品質的卵子，不是比妳強嗎？」、「妳老闆是不是住在柬埔寨？」、「要求老闆先過戶啊，看是要過動產還是不動產，沒有白紙黑字都是騙人的」。
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