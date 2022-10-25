何韻詩在台遭潑漆求償500萬　法院判統促黨主委賠40萬元

香港歌手何韻詩於2019年反修例示威期間，赴台灣參與遊行，結果遭潑漆。今年1月，中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉因毀損罪被判囚3個月，得易科罰金9萬元（新台幣，下同，約2.5萬港元）；其餘10人無罪。

何韻詩事後提民事訴訟，要求胡志偉等11人賠償500萬（約121萬港元），台北地方法院昨日判決，胡志偉應賠償40萬（約9.7萬港元），可上訴。



事發於2019年9月29日，檢方認定，胡志偉等人不滿何韻詩支持「反送中」理念，他事先得知何韻詩可能赴台參與「929台港大遊行」，於是透過LINE群組「康樂活動」聯繫，並於事發當天早上與其他涉案人士會合。

檢方起訴，胡志偉潑漆前埋伏在台北市濟南路，其他人準備餿水袋、水球、尿液袋、水槍，若胡志偉潑漆失敗，就會上前潑尿、餿水，並掩護胡脫困。

2019年9月29日，何韻詩在台灣參加遊行時遭潑漆。（聯合報）

何韻詩主張其名譽權及參與集會遊行自由權遭胡志偉等11人侵害，要求連帶賠償500萬元。胡志偉坦承有侵害何韻詩的名譽權，但他只是表達意見方式過當，認為對方請求金額過高。

胡志偉指出，刑案部分已認定妨害集會遊行自由全部分不成立，且何韻詩是持加拿大護照入境，赴台目的只有觀光，集會遊行顯然不是一般生活活動，認為她不能行使集會遊行權；其餘10人則稱何韻詩的請求，已經罹於時效。

台北地院認為，胡志偉向何韻詩潑漆，確實損害名譽權，但何韻詩請求金額過高，應以40萬元為適當；另何韻詩是以觀光名義申請入台的外國人，不得從事與申請許可停留目的不符的集會遊行活動，認為此部分請求無理由。

至於何韻詩針對其餘10人請求賠償的時效已於去年9月28日屆滿，但直到今年6月底才提出追加起訴的請求，沒有理由，法院已駁回。