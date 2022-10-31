梨泰院人踩人｜女模安琪吞安眠藥仍難入眠：閉眼即浮現人間煉獄

韓國梨泰院29日爆發嚴重的人踩人事件，造成大量死傷，震驚全球。事發當下正巧在當地旅遊、目睹推擠現場的台灣女模安琪，30日在IG上發文表示，到現在眼睛一閉上就會浮現當時的畫面：「當晚一切歷歷在目，連吃安眠藥都擋不住。」



安琪表示，她在28日星期五就已先去梨泰院，當天人潮很正常，但隔天29日晚間10點多，她再度到梨泰院，一出地鐵路上就已塞爆，她說，「人潮比台灣的跨年還誇張」，眼見現場水泄不通，她和丈夫決定離開，但回程卻被卡住，只好先去咖啡廳上廁所，等了20多分鐘後，才驚覺外面出大事了。

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雖然安琪和丈夫都平安，事件也過了兩天，但她仍餘悸猶存，並在IG限動哀悼：「離昨晚事發大概24小時了，很多朋友傳給我說，很難想像這種大型踩踏災難是在首爾，是的，真的沒人想過。」

她回憶，當下看到滿地的急救與亡者時，自己還算冷靜：「不知道是不是嚇到失魂了，結果半夜要闔眼睡覺的時候，腦中不斷出現現場如人間煉獄混亂躺一排的畫面，一直大量湧現揮之不去，連我的安眠藥都擋不住畫面。」

她心有餘悸地說，自己不想靠這次災難獲得關注，所以婉拒了所有媒體的訪問，也已經把29日在社群平台上談梨泰院的貼文刪除：「瘋狂美好的回憶與人間煉獄的記憶就留在自己心裡，願逝者安息、韓國度過此次災難、世界平安。」

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