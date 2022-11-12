洞庭湖水位低驚現大型神祕圖案！網民：古城、古墓群或外星人？

據《極目新聞》報道，湖南省洞庭湖水位持續低位，日前網民胡先生在洞庭湖畔航拍時，發現湖床上有一片暗紅色的大規模方形圖案。照片上傳後引發網民熱議，有網民懷疑是古城或是墓葬群，亦有網民認為可能是外星人留下的記號。



報道指，11月11日，當地官方人員表示，已初步排除了古城遺址和墓葬的可能。



航拍的鏡頭來看，湖床黃沙中間，有一塊被「河道」圍起來的淺紅色的長方形區域。區域內，有多個大型正方形方塊，每個方塊看上去像小迷宮。大方塊周邊，散落著不少小方塊，星羅棋布。

《極目新聞》採訪拍攝者胡先生。胡先生稱，影片拍攝於11月8日，地點在湖南省岳陽市華容縣團洲鄉的湖邊，在洞庭湖西岸。胡先生回憶，前幾天有當地朋友說看到了湖底有神奇的圖案露出來，他便前往該地進行航拍。

胡先生指出，到洞庭湖岸邊後自己往湖內開車走一兩個小時的路程。胡先生航拍後自己也很震驚，於是製作了影片和照片上傳網絡。

胡先生表示，這塊紅色神祕圖案，目測長寬都有數百米長方形區域所在地以前是湖心的位置，之前一直淹在水底，「今年的水位太低，才露出真容」。

央視新聞1日報道，11月長江中下游地區乾旱仍將持續或發展。內媒報道，洞庭湖控制站城陵磯水位受上游來水少及下游水位低的影響，一直處在低枯水位且呈下降趨勢。11月5日8時實測為19.3米，較多年同期均值偏低4.94米，洞庭湖水面不足六分之一。

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風雲氣象衛星監測顯示，8月21日洞庭湖水體面積約為546平方公里，與近10年同期平均值相比減小約62%，為近10年最小值。與7月1日水體面積相比，減少約67%。

官方：應是矮圍或圍垸

針對神秘圖案，《極目新聞》採訪官方知情人處稱，這一區域的土均呈紅色，航拍中的塊狀物都是一個個土堆。專業人士已確認其不是古城遺址，也不可能是古墓群，初步認為可能是現代圍垸留下的痕跡。

據了解，圍垸指的是湖泊地帶擋水的堤圩。湖南、湖北兩省在居民常沿江、湖地帶圍繞房屋、田地等修建的堤壩樣防水建築物，圍垸造田與河湖爭地活動頻繁。

岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室工作人員則透露，該區域位於湖中央接近岸邊的位置，歷年來都被湖水覆蓋，不可能是古墓。

據其推測，這有可能是矮圍（指湖裡築起矮壩圍起水域，湖水上漲時讓魚蝦進入，水退後，大小魚蝦滯留在圍子裡進行捕撈）留下的痕跡。2018年，洞庭湖整治湖區時，湖邊用來捕魚的矮圍全部被挖掉，今年水位降至低位後，這些矮圍的痕跡就露出水面。