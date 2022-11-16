台灣詐騙集團囚6人　疑餵毒阻逃脫　受害人跳車衝警局獲救

新竹縣警方破獲一件人口拘禁案件，6名被害人因求職，慘遭詐騙集團囚禁在新埔鎮一處民宅內，不僅將他們綑綁、矇眼，甚至疑似餵毒控制行動，威逼被害人交出銀行帳戶做為人頭戶，其中一名被害人遭囚8天後逃出，直奔派出所求救，整起案件才曝光。



閉露電視拍攝到受害者逃脫及警察逮捕疑犯過程：（按圖了解）

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據了解，受害的其中一名鍾姓被害人（20餘歲），今年7月間因在網絡上看到高薪徵才訊息，依照對方指示帶着存摺及身分證件前往面試，不料卻因此遭到控制行動，遭詐騙集團拘禁鎖在新埔鎮上一處集團承租的民宅據點。

期間鍾姓被害人發現，屋內還有另外5名同樣2、30歲的被害者，不僅被五花大綁，甚至集團成員還會輪流看守，避免他們逃跑，雖然有提供三餐，但集團成員疑似暗中投食毒品，讓幾人根本無力反抗逃脫。

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詐騙集團控制他們的目的，是威逼他們交出銀行帳戶，並供作人頭帳戶使用，詐團會控制他們行動，純粹是因為怕被害人前往報警或通報銀行，導致帳戶被列警示，囚禁起來才可順利使用帳戶。

被害的鍾姓男子在被囚禁8天後，7月6日當天央求詐騙集團成員讓他向家人報平安，不過詐騙集團成員卻將他用車輛轉移，就在車輛行經義民路、新埔褒忠義民廟前，被害人趁隙抓準時機跳下車，直奔一旁的褒忠派出所求救，案件才曝光。

新埔警方隨即展開行動，及時逮捕3名詐騙集團成員，也攻堅救出囚禁在屋內並遭蒙住雙眼的其他5名被害人，事後再經過多月調閱金流分析及勘查後，除了將犯嫌以詐欺及妨害自由等罪移送新竹地檢署偵辦外，也鎖定當時委託仲介出面向承辦仲介租賃房屋的共犯，持續追查。

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