九合一大選︱國民黨六都過半　朱立倫喊話蔡英文「回來當總統吧」

台灣九合一選舉開票結果大勢底定，民進黨大敗，創下1986年創立以來在地方選舉最差紀錄，蔡英文宣佈辭去黨主席。國民黨則表現不俗，拿下13縣市，其中六都攻下四都，黨主席朱立倫26日晚間發表談話，定調這是「所有非綠陣營的勝利」，並呼籲蔡英文「回來當總統吧」，不要為了一黨之私只當民進黨主席。



針對台灣九合一選舉結果，國民黨主席朱立倫晚間偕同副主席夏立言、連勝文、秘書長黃健庭以及一級黨務主管等，先深深一鞠躬感謝所有台灣民眾。朱立倫表示，他感謝大家共同站出來「挺善良、挺公理、挺正義」，讓台灣民主能展現出來，這不單單是國民黨的勝利，更重要是台灣人民的勝利、台灣民主的勝利、也是所有非綠陣營的勝利。

朱立倫也感謝所有過程中的英雄們，就是最辛苦的候選人及其團隊，他們在前線打拚、努力，尤其是在艱困選區打拚到底、奮戰到底、奮鬥不懈的每位同志，包括勇敢的柯志恩（高雄市）、打得漂亮的謝龍介（台南市）、在屏東深耕基層受很多民眾肯定的蘇清泉、勇敢的王育敏（嘉義縣），都是我們應該要特別感謝的。朱立倫向這些國民黨艱困選區的民眾致歉，過去努力不夠，四年後一定回來，一定把這些選區「綠地變藍天」。

台灣九合一選舉結果陸續出爐，國民黨拿下13席，且台北市、桃園市「藍天再現」，達成黨主席朱立倫（中）六都過半的目標。朱立倫11月26日晚間在國民黨中央黨部中山廳發表談話，他呼籲蔡英文「回來當總統吧」，不要為了一黨之私只當民進黨的主席。（國民黨提供）

朱立倫強調，這戰真的不容易，尤其在桃園、台北、基隆等地，我們的選將拚盡全力，面對無窮無盡資源的民進黨、面對各種抹黑招式能夠挺過來，這些同志以及其團隊的努力，才是真正的英雄，最值得予以掌聲肯定的。此外，對於侯友宜市長（新北市）及盧秀燕市長（台中市）帶領的連任團隊，其表現展現出好好做事情、實實在在、腳踏實地，過去努力的政績獲得民眾肯定，都是我們真正值得大家掌聲的主角。

朱立倫表示，國民黨中央的同志都是配角，我們是助選員、啦啦隊、總教練，我們的角色就是為所有同志，支持他們，給予鼓勵、加油、協助，作為啦啦隊、助選員，他特別謝謝在全台各地無數的志工們，才是最偉大的，他們不畏風雨，站出來挺我們的團隊、同志，才能在台灣各地勝選。朱立倫也感謝選舉中，不畏辛勞的馬英九前總統、韓國瑜前市長、趙少康董事長、郝龍斌前市長等每位中央助選團成員，都是最辛苦的，他要感謝大家。

身為黨主席的朱立倫強調，他一直堅持國民黨要走對的路、提對的人，雖然辛苦，但這次的勝選讓我們看到走正道的路露出曙光，他表示，「未來的路還非常遙遠、挑戰還非常多，不能有一絲一毫鬆懈」，對的路一定要堅持，國民黨一定要堅持走中道、理性、穩健的路，國民黨要結合社會最多的中道力量，成為我們最主要的支持者，我們不走偏鋒、更不走極端，我們會時時刻刻提醒，所有台灣人民的利益就是國民黨最大的利益，所有台灣人民的需求，就是國民黨努力的目標。

國民黨主席朱立倫（中）11月26日上午前往桃園市八德區大智里投開票所投票，但身上穿着印有國民黨英文黨名縮寫的「KMT」夾克，引起爭議。國民黨副發言人楊智伃對此回應，一切依相關的規定，「要更謹慎的部分，我們後續會特別小心」。（國民黨提供）

朱立倫強調，「我們會堅持捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平，護台灣、保民主、拚未來，真正愛台灣是國民黨中心任務。」我們也會提醒大家，濫用人民賦予的權力、掌控媒體、操控民意、動用網軍，最後會被民眾所唾棄，他呼籲蔡英文，「您還有將近一年半任期，回來擔任總統吧！」不要只做民進黨的主席，不要只為了權力、不顧全體民眾的福祉，「回來擔任總統吧！不要再做一黨之私，為了民進黨權力，不要再做每天爭鬥的民進黨主席」。

朱立倫表示，這場選戰告訴我們，走對的路、提對的人之外，我們要團結努力才有機會勝選，台灣人民給我們機會，所有當選同志努力地好好做事情，我們大家堅定的信念，「走對的路，提對的人」，為台灣人民奉獻，無私無我，讓國民黨才有機會勝利。

朱立倫並指出，這場選戰還沒有結束，12月18日還有嘉義市長選舉，明（2023）年1月8日還有台北市立委補選，之後還有南投縣立委補選。他希望全黨上下一定要全力支持國民黨提名的黃敏惠，全力面對台北市、南投縣的立委補選，我們要全力加油，沒有任何一絲一毫鬆懈空間，秉持團結的心，大家一起團結起來，打贏每場勝戰，為台灣人民的勝利而努力。