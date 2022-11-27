九合一大選｜市長之後下一步？　柯文哲「先回台大醫院」

台灣民眾黨主席柯文哲於26日晚間發表選後談話，表示黃珊珊無緣當選台北市長，自己只想對她說「辛苦了」，且相信她還年輕，理想與熱情絕不會因此消失。另外，其也透露已向國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨台北市長候選人陳時中致電，承諾將盡速與蔣萬安安排交接，不讓台北市政延誤；另也笑說要與陳時中再約時間，有空一起好好聊聊天。

柯文哲表示，從高虹安順利當選新竹市長來看，準備選戰過程中雖屢遭攻擊、抹黑，卻一路走來越挫越勇，同時也非常感謝故鄉選民對民眾黨的支持。柯文哲指出，這場九合一選舉告訴民眾黨，必須要對民意心存敬畏，且目前民眾黨已有14席議員當選，落選中亦有8席只差了一點，成為「落選頭」。其認為，這代表地方青年仍需要一點時間。

高虹安受民眾黨提名，在此次九合一大選中當選新竹市長。（Facebook@台灣民眾黨）

而被問到卸任台北市長後的下一步，其表示，已經接到台大給的公文，12月25日交接後會回去台大醫院報到，當年是借調，現在不管下一步是什麼，還是會先回台大；另有媒體問到，是否邀請黃國昌加入團隊，柯文哲回覆，「不是一定要加入民眾黨才可以合作」。

台灣民眾黨文宣部晚間發布黨內全台當選名單，縣市首長勝選的為新竹市長高虹安，縣市議員全台共14位：台中市大里、霧峰區市議員江和樹、彰化縣第五選區縣議員陳重嘉、新竹縣竹北市縣議員林碩彥、台北市大同中山區市議員林珍羽、台北市內湖區市議員陳宥丞、台北市士林北投市議員黃瀞瑩、新竹市東區議員李國璋、新竹市東區議員宋品瑩、彰化縣第四選區縣議員張雪如、新北市第三選區陳世軒、雲林縣第三選區縣議員陳乙辰、南投縣第一選區縣議員簡千翔、花蓮市議員傅國淵、台北市大安文山區市議員張志豪。