吳怡農炮轟蔡英文！一句講中民進黨大敗原因　名嘴聽完嚇到飆冷汗

不忍了？「壯闊台灣」聯盟理事長吳怡農31號確定代表民進黨參戰北市第3選舉區（中山、北松山）立委補選，1號領表受訪時，他不滿表示，民進黨在此次地方大選大敗，主要原因是「初選機制的崩壞」所導致，此話一出，引發外界熱議。台灣名嘴劉寶傑則是，吳怡農這句話直接砲打民進黨和總統蔡英文，看得他「冷汗直流」。



談及民進黨九合一選舉大敗，僅守住5縣市。吳怡農談起民進黨大敗原因，認為有很多可以檢討的地方：「一個重點、教訓是我們初選機制的崩壞，我們必須要回到正規的傳統，那就是初選應該是常態，我們的徵召應該是例外」。吳怡農並表示，他期許以後每位民進黨人士能夠記得傳統精神、民主精神，一切以民意為基礎。

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針對吳怡農喊出「初選機制崩壞」的說法，劉寶傑在友台政論節目《關鍵時刻》上直呼：「吳怡農這一槍已經砲打黨中央，把箭射入蔡英文的心臟中，看得我是冷汗直流。」劉寶傑坦言，因為在這段時間，誰敢砲打民進黨、誰敢質疑蔡英文、誰敢質疑路線問題。

來賓李正皓則表示，吳怡農終於點出一個大重點，那就是「初選機制的破壞是民進黨2022年敗選的主要原因」。他覺得，民進黨內這陣子檢討立委高嘉瑜、議員王世堅，甚至是檢討郭正亮：「盡是檢討一些不著邊際的人事物」。但真正該檢討的是整體結構、路線、策略和價值，這才是大家可以接受的。

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