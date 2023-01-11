無罩散步｜台灣第一AV女優吳夢夢「激凸搭港鐵」 遭炮轟影響市容
撰文：ETtoday
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有「台灣第一AV女優」封號的吳夢夢，近來開設個人YouTube頻道，10日上傳一段在香港搭地鐵的畫面。
一身米白色高領的她，沒穿內衣就直接出門，胸前兩點若隱若現，被部分網友批評不恰當「不要影響香港市容」，她也回應解釋「不是為了拍片而不穿」。
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吳夢夢10日分享到香港旅遊的影片，這也是她首次嘗試搭乘當地地鐵，只見她身穿米白色高領上衣，盤起長髮、打扮高雅簡約。
不過引起注意的是，她裏面似乎「無罩」中空，透過布料就能隱約看到胸前凸點，背包揹帶更讓渾圓形狀一覽無遺，完全不怕好身材見光。
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有網友留言不滿道「注意一下自己的形象，出門要戴胸罩」、「不要影響香港市容，不戴胸圍露點周街走吸引途人眼光，簡直不知所謂」。
吳夢夢則親自解釋「胸罩很勒、難呼吸、不適，我猜一般男性很難理解。我的內衣作用都是當作戲服，為了拍照片、影片而買的」，強調平時本來就沒穿內衣的習慣，並非故意。
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