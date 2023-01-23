SLAM DUNK｜大叔睇戲爆喊　小11歲女友嘲「很幼稚」　他秒提分手

睽違26年，《男兒當入樽》電影版《THE FIRST SLAM DUNK》終於再度上映，讓許多粉絲都相當感動，然而一名台灣網友卻表示，自己和女友去看電影版時，女友不斷發出嫌棄的聲音，還笑他「很幼稚」，甚至嘲笑他，最後讓他忍不住提了分手。



一名網友在Facebook社群「匿名公社」中貼文，表示電影《男兒當入樽》對年過40的大叔來說「非常的重要」，他從中學開始接觸這部漫畫，甚至因此參加中學的籃球社。20日他帶女友一起看《男兒當入樽》，但可能因為女友小他整整11歲，她從訂票時就不開心，甚至進戲院時也相當冷漠。

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在看電影的過程中，女友還頻頻發出「嘖嘖」聲，導致他只能忍住眼淚，直到擊掌時才忍不住潰堤。散場後，他竟被女友嘲笑，還表示他「很幼稚」，還批評「這麼無聊的籃球電影居然一堆人跑來看」，接著還開始貶低他的人格，導致他忍不住和女友提分手。

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他說道，原本以為年齡的隔閡只要有愛都可以克服，看來「是我太天真」了，許多網友留言表示「別懷疑！你跟她在一起只有肉體的歡愉⋯⋯分手是好事！加油」、「時代不同了，我們以前的那種連牽手都要搞3個月，為了接吻要搞一整年，上到床都已經交往快3年的時代，他們是不會懂的」、「每個人都有追求的目標，只不過你喜歡的她沒興趣，換個人好了」、「貶低人格我可以接受，但攻擊男兒當入樽不、可、原、諒！」。

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