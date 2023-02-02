女子耳朵痛去檢查竟驗出是癌症　醫生建議：不要用棉花棒挖耳屎

耳朵的耳屎，其實是保護耳朵的「守門員」。



來自台灣的江坤俊醫生警告，若常常用棉花棒、掏耳工具或手指去挖耳屎，恐怕會造成不可逆的後果！

曾有女子常掏耳竟驗出患外耳道癌 專家：不要自己動手挖耳屎（點圖放大閱讀）：

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江坤俊醫生在節目《健康2.0》上說道，耳屎其實是「耳朵健康守門員」，因為它不僅具有油脂可以保持外耳道濕潤，還有一些酵素可以抑制細菌、黴菌生長，所以不建議自己動手挖耳屎。

江坤俊醫生表示，許多人喜歡用棉花棒掏耳朵，但因為棉花棒太粗，「只會將耳屎往耳內推得更深、讓耳屎塞住耳膜，造成聽力受損，若過於用力，還可能戳破耳膜，相當危險。」

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另外，也有許多人習慣用手指去挖耳朵，江坤俊醫生提醒，「人的指甲未必乾淨，手伸進去挖容易刮傷耳道引發感染」，對此，他也分享，曾有一名女子就因為愛用小工具挖耳朵，造成多次重複感染、流血，後來因為耳朵痛就醫，竟被診斷出罹患外耳道癌的案例。

最後，江坤俊醫生建議，若因為耳屎影響聽力或出現耳朵脹痛，還是建議尋找專業醫生協助，以免自己弄巧成拙。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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