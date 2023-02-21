「夢幻海神」現身小琉球 如外星生物比錢幣還小 靠一招「隱形」
撰文：聯合新聞網
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「海神」現身台灣小琉球（琉球嶼）！被稱為「藍天使」、「藍龍」的「大西洋海神海蛞蝓」，近期被水下攝影師Peggy成功以鏡頭捕捉現蹤小琉球海域。
只見在鏡頭下的海神，渾身散發寶藍色的色澤，並且還有3對對稱的腕狀附肢構造，彷彿外星生物的模樣奇幻而美麗，也令Peggy讚歎：「超級謝謝大海總是給我們神奇又美好的禮物！」
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根據維基百科的資料顯示，大西洋海神海蛞蝓（學名Glaucus atlanticus），是一種藍色、小型的遠洋翼蓑海蛞蝓。
成熟的個體體長可達3厘米，其背側和腹側呈現深藍色和銀灰色。海神會將藍色的一面向天，與海水的顏色融合在一起；向海底的一面則是銀灰色，與海面上折射天空的顏色融合在一起，藉此讓獵食者找不到他們。
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過去大西洋海神海蛞蝓多生活於泛熱帶地區，常隨著潮流和僧帽水母、錢幣水母出現。2012年2月時，小琉球首次發現大西洋海神海蛞蝓，過去台灣的綠島、墾丁等地，也曾有零星的目擊紀錄。至於本次Peggy於小琉球成功拍攝的海神，體長都不到1元硬幣。
根據「Peggy's Wonder Journey」的發文，攝影師Peggy在2月13日當天潛了80幾分鐘後，上岸的路上突然看到一個帆水母，接著看到錢幣水母飄來，才剛猜測「該不會有海神？」潛伴就看到第一隻海神，然後又各自看到好幾隻出現。Peggy也表示，「這是潛了上千潛的我第一次看到，第一次看到他在海面上飄呀飄，太神奇太夢幻了」。
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