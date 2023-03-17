馬祖走私3433箱、5.8萬公斤澳洲龍蝦到中國　台海關重罰近億天價

今年1月有澳媒報道，過去兩年有人利用台灣的金門、馬祖地區走私澳洲龍蝦到中國大陸，價值破億澳元（約5.4億港元），甚至趕在農曆新年前賣到脫銷。



台灣財政部關務署透露，2022年9月至11月，部分人士未向台灣海關申報，從馬祖私運活龍蝦出口至中國，財政部關務署表示共查獲3433箱，淨重高達5萬8706公斤的龍蝦，移送基隆關裁處共9861萬餘元（約合2,536元港幣），為馬祖地區史上最高裁罰金額。



關務署指出，自中國大陸禁止澳大利亞龍蝦進口後，部分人士因利之所趨，鋌而走險，未經向海關申報，自2022年9月至11月馬祖私運活龍蝦出口至中國大陸高達33航次。

為防堵走私不法，關務署指出，海關與海巡署緊密合作，經過長達數月的蒐證、分析及判讀資料，於今年（2023年）3月8日完備證據，由基隆關於3月10日全數裁處完成，彰顯執法決心。

據此前報道，2019年，被稱為「澳龍」的澳洲龍蝦在中國的銷售額超過7.5億澳元（約40.7億港元），但自澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）呼籲追溯新冠病毒源頭，中澳關係便陷入僵局，2020年底開始，中方更禁止澳洲龍蝦進口。

《澳洲人報》當時指出，港台兩地的犯罪集團反因此受益，成為最大贏家。相反，利潤被罪犯、投機分子與收賄官員層層剝皮的澳洲龍蝦商，則和中國海關一起成為最大輸家。

就澳洲龍蝦如何進入中國大陸，報道提到，走私的船隻會從馬祖兩個小機場附近的港口駛往無人居住，僅有數百頭梅花鹿棲息、有「賞鹿天堂」之稱的大坵島。去年9月到11月間，就有兩艘船一共攜帶60噸活龍蝦往此島去。民進黨連江縣黨部主委李問對此直言「若是梅花鹿吃掉6萬公斤澳洲龍蝦，就太不尋常了」。

大坵島有「賞鹿天堂」之稱。（馬祖國家風景區觀光資訊網）

該篇報道提到，人口約1萬的馬祖從不曾販售澳洲龍蝦，但現時空運渠道被裝著澳龍的保麗龍箱塞滿；前往馬祖北竿白沙港和南竿福澳港兩大當地港口，隨處可見高價的澳龍。

而人口約12萬的金門則接收更多龍蝦，因當地人口較多，大量進口相對較不可疑。在金門機場，經常可見一些與當地幫派有牽連的年輕人正在等待來自台北的班機，為的正正就是機上滿載的、價值連城的澳龍。

60噸龍蝦被鹿吃掉？台海「澳龍」走私業興旺 船運貨到無人島敗露

澳洲龍蝦以往在中國暢銷。（視覺中國）

《澳洲人報》指出，在北京，龍蝦的市售價格來到每公斤約270澳元（約1465港元），是目前澳洲龍蝦每公斤出口價70至90澳元（約380至448港元）的三倍多，暴利為許多鋌而走險的走私販提供更多誘因。

香港過去曾是澳洲龍蝦走私中國大陸的主要中繼站

值得一提的是，香港在2021年曾是澳洲龍蝦走私中國大陸的主要中繼站，進口的活龍蝦數量是大陸禁令實施前的14倍，超過1300多噸。不過當地開始打擊後，走私龍蝦便在該年底絕跡，並轉往台灣。數據顯示，台灣進口的澳洲活龍蝦數量，相比大陸禁令之前成長100倍。2019年，台灣僅進口14噸龍蝦，惟2022年卻進口超過1400噸。

不過報道指出，台灣海峽「繁榮」的澳洲龍蝦走私產業可能好景不再，隨著中港通關，疫情期間被斷的香港物流路線重新開放，龍蝦可以再次藏在載貨卡車中，或由人力走私進入廣東。