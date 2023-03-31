AV看太多？按摩師突脫女客內褲「舌頭插下體」　1原因上訴判更重

台灣陳姓按摩師傅去年3月7日到府為女子進行去角質等按摩服務，過程中突然將其短褲及內褲拉下，不顧女方抗拒，以手指及舌頭侵入下體。



被害人打電話給大樓管理員，並赤裸下半身衝往門邊求救，法院一審判陳3年6月。

陳不服上訴，二審認為，原審漏未論究陳也以舌頭侵入下體，30日加重改判3年8月。

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檢警調查，陳已持續為女方進行到府按摩服務約2、3年。未料，去年3月7日凌晨3時35分許，前往台南安平女方住處，進行去角質等按摩服務，過程中趁女方仰躺時，突然將其所著短褲及內褲同時拉下，不顧其抗拒動作及拒絕言詞，以手指插入陰道，並以嘴親及舌頭進入陰道。

待女方拾起掙扎過程中掉落的行動電話，致電大樓管理員求救且衝往門邊，陳才停手。管理員接獲住戶求救電話後，隨即趕赴其住處，見她下半身未著內、外褲且情緒激動，立刻要求陳離開，陳才在管理員監督陪同下離去。

台南高分院認為，女方於偵查、原審時的證述內容，雖就枝微末節部分有陳述不一的情形，然就遭陳強制性交的經過及重要情節，詳細陳述且其前後所述大致相符，認其可信度極高。再者女方內褲護墊，檢出一男性DNA，與陳相符。

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合議庭指出，一般坊間為女性顧客進行身體按摩時，為避免私密部位不慎接觸引發爭議，無論按摩師傅為男性或女性，少有未穿內褲進行按摩活動。

且依女方證述的運動休閒短褲，本來就較短且寬鬆，在進行鼠蹊部、大腿根部角質按摩時，往上拉即可，並無脫去外褲的必要。陳辯稱是經女方同意，始脫去其內褲，以利進行去角質，不足採信。

陳在偵查、一審時均供承，有用嘴巴親女方的生殖器等語，二審卻辯稱，沒有親吻其生殖器，難以採信。

合議庭認為，陳除以手指插入女方陰道外，並將舌頭伸入其陰道，原審未究陳以舌頭進入女方陰道部分，撤銷改判3年8月。

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