台女拍抖音超市偷飲料當場大口喝下　影片瘋傳後反指：大不了坐牢

合理化犯罪？台灣一名女子公然偷竊飲料，當場在店員背後「挑釁」喝起來，還把垃圾丟在店內後就閃人，並將該行為錄下發上網。網友發現後檢舉影片下架，並轉傳到其他平台，引起討論，紛紛質疑「她是不是生病？」、「偷東西還那麼理直氣壯」。對此，當事人竟發文反擊，「要錢我沒有，要命就一條！大不了坐牢嘛」。



「你說沒有金錢就不能活...」一名短髮女子在家樂福、全聯等店鋪進行偷竊，還將行為拍下傳到Tiktok分享。震驚畫面傳到討論區「Dcard」，有網友將影片備份，並驚呼「不理解為何偷竊行為能變得這麼理所當然？網友好心留言勸導還反而被教訓，台灣的美好治安不應該被這樣浪費」。

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只見畫面中該女子將家樂福內，6瓶一組的蜜豆奶抽出一瓶，當場直接開始喝，過程不僅拍攝她身後正在理貨的員工，最後將垃圾隨意丟棄賣場內，並且未結帳就離開。此外，在全聯中的影片，也是從架上拿了即食麵就走，最後還對著鏡頭睜大雙眼，似乎是在炫耀自己順利走出店門口沒有被抓到。

網友們全看傻，「她是不是生病？ 偷東西就偷東西還扯一堆，還好她有拍影片可以給警察當證據」、「這個沒救了，基礎教育的重要性一覽無遺，她想到對抗資本主義的方式，竟然是偷？」、「傳給家樂福，相信他們的法律團隊很有興趣」、「偷東西還那麼理直氣壯」、「怎麼可以把犯罪行為自己合理化成這麼不合理的樣子」。

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短髮女事後也在個人IG發文透露，影片遭網友檢舉所以下架，她更反擊：「你報警還是要告狀哪些店家，對我來說一點屁用都沒用，他們要的不就是錢嗎？很抱歉！要錢我沒有，要命就一條！如今自己眾叛親離，身無分文無家可歸，一個人漂流在外無拘無束，對我影響也不大，我一點也不在意，大不了坐牢嘛」、「本來這些內容，我是打算辦私人帳號時，在給篩選過我信任的人看，並教大家新時代的玩法」等。

根據《三立新聞網》報道，家樂福公關對此回應，「我們交由法務研議後續處理，先蒐證影像與PO文內容，並且會報警處理，也呼籲PO文者下架影片，避免不良仿效」。

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