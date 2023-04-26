男童發現父親偷藏外遇女婚照　他解釋後結局大反轉！兒子崩潰爆喊

婚紗照往往是留下結婚回憶中重要的一環，也有不少人在拍攝前特意進行身材管理，只為捕捉人生中最美的一刻。日前泰國一名男童發現父親偷偷藏起的一張婚照，但相中的女子卻並非母親，於是爆喊地質問父親為何出軌，誰料在父親解釋過後，結局竟然180度大反轉，兒子聽完後喊得仲犀利！



泰國夫妻@destiny_orange14日前在TikTok上傳影片，片中兒子突然從房間走出來，並拿著一張父母藏起來的婚紗照，之後就開始爆喊不已。父親見狀便問發生什麼事，不過兒子卻崩潰地反問他「爸爸你怎麼了」、「爸爸為什麼要外遇？」讓父親瞬間感到十分震驚。

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父親雖然被兒子突如其來的問題嚇傻，不過他就重覆地解釋「那是你媽媽」、「這是你媽」，可謂是180度大反轉。原來婚紗照中的「纖瘦女子」其實是生產前的媽媽，比現時足足差了15公斤，難免兒子誤會相中人是另一位妙齡女子與父親所拍的合照，同時也突顯母親不惜身材走樣也要生育小朋友的偉大之處。

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然而兒子未能聽懂父親的一句「那是你媽媽」的真正意思，更以為父親要自己認那位「纖瘦女子」作為媽媽和捨棄自己「現時」的媽媽，於是再度崩潰爆喊！影片在網絡上瘋傳，獲得近百萬的觀看次數，網民看到影片後紛紛爆笑，表示「兒子真的很愛媽媽！」、「媽媽快去減減肥吧哈哈哈」、「我還比當年胖了40公斤呢！」。

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