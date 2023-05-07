曾因私密影片外流被革除　台軍女輔導長傳進運成人拍攝平台掘金

前台灣陸軍八軍團女輔導長與男友2年前在營區拍攝性愛影片，在今年2月被有心人士惡意外流，於網路上爆紅，事後女輔導長被依「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」處2大過2小過汰除，當時傳出成人頻道「SWAG」有意延攬加盟，而近日女主角在個人IG上發出限時動態表示：「我竟然回來了」，SWAG官方也秀出剪影預告，證實女輔導長已加入SWAG。



該女輔導長在與男友138秒的激情片外流後，IG被肉搜，追蹤人數也更是從原先的500人，一夜暴增至2.8萬人，但隨著事情逐漸被關注，女軍官當時也將IG轉為私人帳號，不過近日她在IG限時動態曬出自己正在梳妝的動態，並寫下：「我竟然回來了。」

同時SWAG官方IG也發出兩則限時動態，其中以剪影模式預告「最強生力軍報到」。另外，也以背影透露資訊「不久前爆紅」的提式，且該女士官長除了發出梳妝動態外，也同時設立全新的IG帳號，希望大家追蹤。而據了解，SWAG提供的創作者合約，粗估價值能在北市蛋黃區買1棟套房，且分潤沒有天花板上限。

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