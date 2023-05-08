男子下重手狂摑5個月大嬰兒十多巴掌　致滿臉傷痕　2幼童一旁看呆

台中一名男子在家對5個月大嬰兒直呼巴掌，不到一分鐘對嬰兒打巴掌10多下，重打下聲響大，嬰兒大哭，二名幼童在旁看到很驚嚇，完全不敢動，台中市政府和警方今天都表示，正調查中。



Facebook群組「后里幫」有人發出嬰兒臉部傷痕照片，另有一段近一分鐘室內監視器影片，男子對嬰兒直呼巴掌，二名幼童在旁看到，立正不敢動。

消息指男子因認為「3歲定80」，故5個月大就要開始打教（點擊放大瀏覽影片截圖，慎入）：

+ 7

發文者說，這名男子聲稱，小孩3歲可能定型，5個月大就要打教。

網友說，這名男子是台中市后里人，目前住大雅，聽說他常打妻子與小孩，這次打嬰兒時，妻子不在家，很多人看到打嬰兒影片後說，下手很重，很可惡，嬰兒可憐，無法原諒這名男子。

台中市社會局表示此事在調查中，大雅警分局今天表示，目前仍在了解情形中。

延伸閱讀：

台中4寶爸狠摑5月嬰 社局：已申請保護令最高可罰60萬

台南市轎車撞上行人母女 3歲女童命危！懷孕駕駛受驚嚇

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】