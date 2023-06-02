網紅「直播主之亂」案判刑7年 霸氣踢拖坐勞斯萊斯到警署報到
撰文：聯合新聞網
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台灣直播主連千毅4年前和寵物店業者鄭又仁在網絡上結怨，雙方互相砸店、開槍，引發「直播主之亂」，今年5月25日最高法院駁回上訴，連依主持犯罪組織、成年人教唆少年非法持有槍枝罪判刑7年定讞，6月1日下午10多名親友開着勞斯萊斯及賓士和BMW汽車，送穿着一身兄弟風的連千毅，陪同到新北地檢署報到到後，由法警押解入監。
直播主犯事被判刑，霸氣到警署報到收監！（按圖了解）
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直播主連千毅4年前和寵物店業者鄭又仁在網絡上結怨，雙方互相砸店，警方擔心雙方演變江湖衝突，派員至連千毅倉庫「守望」，沒料對方不顧警方在場，開車撞門外，連千毅還派人朝鄭又仁寵物店開4槍，引發「直播主之亂」，時任刑事局長的警政署長黃明昭還南下坐鎮。
因連千毅戶籍在新北市，連主動向雄檢表示希望在新北市發監，雄檢囑託新北地檢署代為執行，已寄發傳票給連千毅，在6月1日下午2時至新北地檢署報到。
原本連千毅還以自己確診新冠肺炎等理由，向檢方聲請暫緩執行，但檢方認為他罹患的是非中重症新冠肺炎，現在根本不需要隔離，駁回他的聲請，要他按照傳票時間準時報到，若未到案將依法拘提、通緝。
今年5月30日，連千毅則在個人Facebook發文，貼出一張新髮型照片，已理完平頭的他寫道「新的髮型！準備去進修！剪這樣涼快很多…買了很多好書！韜光養晦！我們後會有期！祝福大家身體健康、一切順利」。
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