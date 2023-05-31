買茶可摸胸？露點照瘋傳　網紅「E奶榨汁姬」被捕：只是觀念開放

台中市張姓女子在網絡暱稱「E奶榨汁姬」，29日被警方查獲，涉嫌在網絡社群Twitter上散布露點相片。



而張女協助北區一家飲料店宣傳，還拍攝被男客摸奶的相片上傳，甚至有網友分享暗語「買茶送摸奶找小云」，張女疑在網絡有從事性交易訊息。

警方表示，暫無證據顯示有涉嫌性交易等違法行為，將依妨害風化罪送辦。

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經查，張姓女子（26歲）在北區北平路一家飲料店的二樓經營理容工作室，因該家飲料店才開張一周，張女為了協助該店，涉嫌在網絡張貼她讓男客摸奶的露點照到社群軟體Twitter上，不少網友看到還留言詢問，「買茶送摸奶嗎」，張女還留言「來」。

檢視張女Twitter帳號，29日還公開發文，「我不怕丟臉、只怕大家出事，是我的錯，怕大家也被請去警局喝茶，請大家馬上刪掉任何露點的照片」，希望網友將露點相片刪除，而張女帳號也有發布在男客消費後，拍攝摸奶的露點照，疑有從事性交易。

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第二警分局立人所在29日晚間獲報後，聯絡張女到案說明，張女辯稱，她只是觀念開放，認為張貼露點照沒什麼，也否認有與男客性交易，只是替客人做完臉後，一起拍照而已。

警方認定張女有散布猥褻物品罪的犯行，依妨害風化罪，函送台中地檢署偵辦，後續張女若有涉嫌性交易等違法行為，也將依法查處。

該家飲料店30日停業，也張貼公告表示，案發後總店關切，被要求停業7天，以改善經營狀況。

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