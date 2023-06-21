正面對決炎亞綸？網紅耀樂中午開記者會　昨稱遭偷拍性愛片兼外流

台灣版「＃metoo」持續延燒，台灣男星炎亞綸被有「抖音男神」稱號的網紅耀樂控訴在他年僅16歲時跟他上床，並偷拍性愛影片外流，最後還被始亂終棄，耀樂更爆料：「我如果出來選擇爆料的話，你（炎亞綸）當時要請黑道解決我。」



對於耀樂的爆料，炎亞綸6月20日晚間在FB上認錯並稱自己「曾經是很糟糕的人」，但他也澄清表示，2018年許多他的私密影像在網絡上被流傳，但並不是他主動外流的——「當時經過我的調查，最大的可能是某天我去修手機的時候被外流的。為此，我也以當時最大的能力，請律師協助下架影片。」



對此，耀樂雖然暫無回應，但在凌晨宣布今日（21日）中午12點將舉辦記者會，似乎是要正面對決炎亞綸。



耀樂凌晨突宣布21日中午12點將舉辦事件說明記者會，底下湧入大批網友力挺，紛紛表示「請加油！勇敢的說出真相」、「一堆人替炎亞綸加油是甚麼意思」、「希望公布證據，如果有犯法就該讓炎好好面對司法」。

據早前報道，據了解，2018年耀樂性愛影片外流，他因此休學3年，沉寂一段時間。6月20日他選擇在IG指控炎亞綸罪行，表示「我的第一次給了你，在16歲的時候，期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影，這是我當時唯一的底線，我很嚴肅的跟你拒絕，你也跟我打勾勾答應了」，沒想到性愛影片還是外流。

少女們的人氣網紅「冥樣」（邱耀樂）靠著「抖音」走紅兩岸三地，有32萬粉絲追蹤：

耀樂指出，2018年的中秋節前夕，他人在北京工作時，收到一條條的私訊，發現他跟炎亞綸的性愛影片被傳播出去了，「當下我很生氣、很憤怒、很無助，你卻只告訴輕描淡寫的說你也不知道怎麼出去的，還告訴我中秋節媒體不會上班，要我放心這件事情你會處理好。」

耀樂只能獨自面對高中校園的閒言閒語，甚至被迫休學。他說，「我一個人面對網路尖酸的言語，甚至是那些論壇底下的求片留言，我待在家好久都不敢出門，也被迫從學校休學，不僅所有工作一瞬間停止⋯⋯⋯我的人生好像也毀滅了，你卻跟我說你盡力處理好了，給我了幾萬塊付律師費，還有幾萬元生活費打發我，就沒下文了。」

但耀樂後來發現炎亞綸並沒有把事情處理好，炎亞綸更給了幾萬塊新台幣打發他，耀樂稱自己手上都有對話紀錄跟證據。耀樂更表示，影片外流時炎亞綸更恐嚇他，如果他出來爆料的話，就要找黑道解決他。

耀樂公布他與炎亞綸的對話：

耀樂表示，自己並非因為想要流量才站出來講，「這幾天的新聞我真的真的看了很難過，我前陣子才在捷運上被性騷擾，然後又一直想起這件事情，我又很怕他其實對很多人也這樣子，重複利用他人的愛與明星的光環，我真的真的承受不住了，這件事情五年，這次輪到你出來站在前面了」。

炎亞綸20日晚間回應，證實自己曾經和耀樂交往，「是我相當珍惜的一段感情」，他指出，自己在感情上有很多偏差、扭曲的做法，「我曾經是一個很糟糕的人」，但他也表示自己並未主動外流性愛影片，「當時自己已經盡了最大的努力，請律師協助下架影片。」

（FB@炎亞綸）

炎亞綸在文中多次向耀樂道歉，並稱願意陪他走過一切傷痛，和進行後續能彌補的一切。

據台灣《兒童及少年性剝削防制條例》規定，拍攝未滿18歲的兒童或少年性影像，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；至於無正當理由持有兒少性影像，處1年以下有期徒刑、拘役或併科3萬元到30萬元不等罰金。該法也規定觸法者可能要接受輔導教育。