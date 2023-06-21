炎亞綸被指偷拍未成年人性愛片　律師：可判監逾7年　非告訴乃論

台灣版「＃metoo」持續延燒，台灣男星炎亞綸被有「抖音男神」稱號的網紅耀樂控訴在他年僅16歲時跟他上床，並偷拍性愛影片外流。炎亞綸其後承認有私密影像流出，但是並非他主動外流。



在法律問題上，台灣網紅律師「巴毛律師」陳宇安指出，偷拍未成年人私密影像已涉嫌犯上台灣《兒童及少年性剝削防制條例》，最重可判監逾7年。此外，相關罪行為「非告訴乃論」，即一旦經檢察官或是司法警察知道後，就一定要依刑事訴訟法的規定開始偵辦調查。



少女們的人氣網紅「冥樣」（邱耀樂）靠著「抖音」走紅兩岸三地，有32萬粉絲追蹤：

陳宇安發文解釋，「不是影片不是你流出的就沒事欸」，又指出耀樂當時才16歲，如炎亞綸拍攝未成年性愛影片，會涉嫌犯台灣《兒童及少年性剝削防制條例》第36條第1項。

她解釋，「拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣一百萬元以下罰金」（意指除判監外還要同時罰款）。

陳宇安稱，據耀樂所述為偷拍，若真為偷拍，涉及的是《兒童及少年性剝削防制條例》36條第3項，「以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新台幣五百萬元以下罰金」。

陳宇安表示：「7年以上有期徒刑你知道是甚麼概念嗎…而且這是非告訴乃論欸…炎p 你要確定捏」。

耀樂公布他與炎亞綸的對話：

在台灣，「非告訴乃論」的罪名是指任何的犯罪事實一旦經檢察官或是司法警察知道後，就一定要依刑事訴訟法的規定開始偵辦調查，進而決定要不要起訴，告訴人不得聲明撤回告訴。 檢警若是知悉而不偵辦，則會構成瀆職罪。

陳宇安又補充，不太確定耀樂是甚麼時候被偷拍，但縱使是2017年《兒童及少年性剝削防制條例》施行前，也有舊法《兒童及少年性交易防制條例》的規定：「拍攝、製造未滿十八歲之人為性交或猥褻行為之圖畫、錄影帶、影片、光碟、電子訊號或其他物品者，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣五十萬元以下罰金。」

舊法又規定，「引誘、媒介或以他法，使未滿十八歲之人被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、錄影帶、影片、光碟、電子訊號或其他物品者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣一百萬元以下罰金。以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使未滿十八歲之人被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、錄影帶、影片、光碟、電子訊號或其他物品者，處五年以上有期徒刑，得併科新台幣三百萬元以下罰金。」