炎亞綸被耀樂指16歲｢第一次違反意願性行為｣：把生殖器放入我身體

台灣版「＃metoo」持續延燒，台灣男星炎亞綸被有「抖音男神」稱號的網紅耀樂控訴在他年僅16歲時跟他上床，並偷拍性愛影片外流，最後還被始亂終棄。耀樂今日（21日）中午12點舉辦記者會，更指控炎亞綸「第一次違反意願性行為」的經過。



面對炎亞綸無預警現身，耀樂先休息幾分鐘後再進場。耀樂表示，他和炎亞綸是在2017年認識進而交往，「我那年才16歲」。接著，他透露對方「第一次違反我意願的性行為」是在浙江橫店，對方當時在橫店進行拍攝工作。

話說至此，耀樂一度閉眼中斷說不下去，然後才說炎亞綸當時起床後，並沒有照往常準備拍攝工作，反而是「轉過身掀開棉被，把他的生殖器放入我的身體裏」，他當場驚醒並希望對方別這樣，但礙於體型，才會有後續行為發生。

耀樂形容，當時年紀還小的，事後只能提醒自己，這只是成年人交往期間的行為，「一而再再而三催眠自己，嘗試把這一切合理化」，心情非常複雜，「在發生這些事情後，我沒有其他選擇，我也沒辦法逃離那裏。」

炎：絕對沒有做強迫意願事情

據早前報道，炎亞綸突然現身記者會鞠躬道歉，其後離場時痛哭流涕，雙頰滿是淚水，再度崩潰哭喊：「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」

炎亞綸一邊哭一邊表示今天來就是跟耀樂說對不起，「絕對沒有做任何強迫意願的事情，這是真的」。也表示偷拍性愛片一事，「絕對沒有偷拍，對！」更痛哭失聲表示：「真的沒有強迫任何意願的事情，這是我沒有辦法想像他要用這種方式。」被問到可能涉及法律刑責，他表示：「後續有任何問題我都會負責任。」