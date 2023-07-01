林青霞獲頒金馬獎終身成就獎惹議　台專家反對稱：長居香港且親中

金馬執委會本月23日宣布第60屆金馬獎終身成就獎，將頒發給影壇巨星、金馬影后68歲林青霞，兩性專家黃越綏透露她的朋友們因為金馬獎要頒給林青霞終身成就獎，兩人爭論不休。



昨（30）日一早，黃越綏在臉書發文，友人反對的理由是「金馬獎應該以台灣人為優先；林青霞雖然被台灣的瓊瑤栽培，但自從她結婚後就住在香港，而且屢屢替中共發言而鄙視台灣，如此忘本又媚共的人值得？」黃越綏認為藝術不分國界，只是一個獎，沒必要傷友情。

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貼文一出網友熱烈討論，有人持不同意的說法 ，「終身成就獎的基本定義不是頒獎單位肯定受獎人對於頒獎單位所在地（台灣）的藝術貢獻嗎？」、「不認為林青霞符合終身成就獎的資格，畢竟還有很多在台灣線上默默努力的演藝人員」；不過也有許多人很贊同黃越綏夾緩的說詞「老師真是有智慧」、「認同您的價值觀」、「我也認為藝術無國界」。

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