減肥｜林青霞半年減12公斤！鍾愛水餃麵5大易肥食品　2招成功減磅

巨星林青霞雖然息影多年，在許多影迷心中仍是不可滅的頭號女神，但女神林青霞也透露，自己曾在2020年胖到68公斤，更因為發福變得不愛拍照，直到女兒看不下去力勸減肥，才成功在半年甩掉12公斤，而她也不藏私公開減肥方法。



林青霞日前在微博分享榮獲香港大學「社會科學榮譽博士學位」照片，凍齡外貌讓網友大讚完全看不出年齡。她坦言，自己曾一度胖到68公斤，原認為依自己的年齡稍為發福也無仿，表示「過了60歲還要因為美貌登熱搜，感覺是一件挺辛苦的事」，但也因為女兒力勸為了健康減肥，才下定決心開始瘦身。

林青霞於社交平台分享的個人照片：（按圖了解）

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林青霞坦言，自己因為拍戲留下日夜顛倒的惡習，吃東西的速度也非常快，尤其更熱愛高熱量食物如花生醬、花生米、山東麵食水餃、麻辣鍋、宵夜等，才導致體重重量飆升一發不可收拾。她也不藏私分享自己成功甩肉12公斤的秘訣，直言全靠飲食控制與運動所改變，飲食上以上少油少鹽、戒糖、不吃宵夜、少澱粉為主；而運動則是每天運動1小時，像是爬山、打桌球、打羽球、皮拉提斯等。

隱形減肥地雷食物：麵食、水餃都在名單內

台灣郵政醫院營養師黃淑惠在《健康2.0》YouTube影片中表示，若攝取過多隱形熱量，自然有變胖的風險，尤其林青霞愛吃的花生醬，更彷彿像是在吃油脂。

而麵食、水餃等更是不容輕忽的食物，當吃多了麵食的精緻澱粉，血糖上升後胰島素一啟動，也就會連帶啟動脂肪合成，讓她不禁坦言「吃麵一定比吃飯胖得更快」。而市售水餃內餡更是以肉多菜少為主，肥肉比例又偏高，一般來說10顆的水餃熱量約600大卡，幾乎可以與便當相比擬。

台灣中山醫院家醫科醫生陳欣湄也分享熟齡族群「易胖難瘦」的情況，根據外國統計，平均年紀上升10年代謝率會下降5％到10％，而隨着年齡增加，因為錯誤習慣的累積容易讓身體的慢性病日益浮現，因次建議除了運動、改變飲食外，千萬要記得調整生活習慣，以維護身體健康。

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熟齡減重必做脂肪燃燒「滑盤弓箭步」

台灣體適能教練珍珍也於影片中表示，熟齡族運動最重要的便是要注意「安全」，建議大家可以先培養運動習慣，再慢慢加強運動強度進行訓練，而長輩在家中也可進行簡單的負重運動「滑盤弓箭步」。

滑盤弓箭步怎麼做？

1. 準備一條抹布放在地板上，於前方擺放一把不會滑動的椅子。



2. 雙手放在椅背上，前腳穩定站立、後腳踩在抹布上，使用髖關節力量做往後的弓箭步。於此步驟膝蓋需是被動的，而髖關節則要主動往下蹲。



3. 屁股下放，後腳不用力輕輕往後移，雙腿呈90度



4. 往上帶動身體站起



珍珍表示，以上動作重複一邊15下，共做3組，而滑盤弓箭步屬肌力運動，如同模擬爬山的動作，做完滑盤弓箭步後會出現「後燃效應」，亦即即使運動停止熱量仍會持續燃燒，對於想減肥的人士效果更好。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：林青霞半年甩肉12公斤！她親曝成功剷油2大祕訣，5大NG地雷食物台灣人超愛吃】

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