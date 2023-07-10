台男坐大陸高鐵與乘客衝突　狂爆粗要求單挑　網民：丟盡台灣人臉

幾名台灣遊客近日到大陸遊玩，沒想到搭乘高鐵時，卻與當地乘客發生衝突。



其中一名白衣男子，還對對方狂飆三字經，甚至作勢上前打人。

影片被錄下上傳至抖音，引發不少人批評「丟盡台灣人的臉」。

台灣男疑腳頂前方椅背 被責備即發狂（點擊放大瀏覽涉事影片截圖）：

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從影片中可以看到，白衣男和另一名穿襯衫的中年男發生爭吵，兩人爭執不休，講話聲音也越來越大。

而在爭執過程中，白衣男嗆聲「你這樣來台灣會被Ｘ啦」，讓中年男質問「你是台灣的啊？」，沒想到此話一出，白衣男情緒爆炸，不斷詢問「台灣怎麼了？」，爭論焦點瞬間變成「戰地區」。

隨後列車長上前制止，將兩人分開，但雙方仍不打算就此打住，嘴裡還是不斷咒罵對方，最後連一旁的乘客都看不下去，出聲勸說「年輕人不要這麼衝動」。

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影片上傳抖音後，吸引不少人點閱，評論超過1700則，有不少人支持中年男，認為白衣男太沒禮貌，丟臉丟到大陸去。

不過也有其他論點，有人聲援白衣男，表示他當時只是腳頂到前方椅背，就被中年男斥責沒道德，所以是完全有理由生氣的。

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