飲啤酒散熱？室內防中暑？ 拆解中暑熱衰竭三大謬誤

在盛夏親近陽光與戶外，想行山跑步又怕中暑，不如邊喝啤酒消暑邊做運動？其實這是大忌，分分鐘預防熱傷害不成，反而加速出現熱衰竭。避免熱到病，有不少方法，例如在運動途中想協助身體降溫，在補充水份外，穿上冰涼的背心或喝沙冰也可降溫。此外，了解熱衰竭和中暑的急救方式，也有助安然渡過炎夏熱浪。



想避免酷暑影響健康，不妨先認識熱衰竭與中暑的原理，以及拆解熱傷害的種種謬誤。

謬誤一：運動期間喝啤酒 降溫防中暑？

要預防熱衰竭和中暑，在戶外運動前喝下足夠水份，確可防止汗水過度流失。然而做運動喝啤酒，不等於在運動期間補充水份，因為酒精類飲品令血管擴張，引致身體中央血液流失更多，有機會加速出現熱衰竭。

那麼在炎熱的戶外活動時，遇上熱衰竭應如何處理？如果活動時感到頭暈、肌肉抽筋十分口渴以及容易跌倒等，已是熱衰竭的病徵，需要於陰涼地方坐下休息，盡快補充足夠水份和電解質，避免情況惡化。

謬誤二：熱衰竭等於中暑？

熱衰竭不等於中暑，兩者成因不同，體溫指標、神智和致命程度亦有異。

熱衰竭病人體溫一般不超過攝氏40度，神智大致清醒。熱衰竭出現時，多數於酷熱環境下，人體流失大量汗水，導致血壓低或心跳快，引致頭暈、昏厥，肌肉抽筋等。病人通常出現脫水狀態，皮膚又濕又冷。

然而中暑病人體溫往往超過攝氏40度，神智不清，中暑更有致命風險。中暑出現時，多屬高溫且濕度高企的環境，人體流失熱量的效率大減，體內汗水無法蒸發，於是熱力在體內積聚，導致體溫過高，整個人像發高燒般，皮膚又紅又熱。

如果在戶外活動期間，感到頭暈，抽筋外，出現語無倫次及行為異常，那就有機會中暑。同行人士需立即把中暑患者移往陰涼處，避免繼續曝曬。同時使用已濕水的毛巾，替患者抹身降溫，並替其脫下衣服，助其散熱。

戶外運動期間補充水份，有助降溫，減低熱衰竭和中暑的機會(圖：Getty Images, 相中人並非熱衰竭或中暑病人)

謬誤三：氣溫是引致中暑或熱衰竭的唯一因素？

溫度並非唯一致病原因，環境濕度亦有重要影響。如果氣溫高而濕度低，汗水有機會蒸發，那麼即使是熱傷害，引發的是熱衰竭，未到中暑程度。

然而炎熱之餘，環境濕度高，令到汗水較難蒸發，熱力困在體內，萬一中招，有機會直接進入中暑狀態。像桑拿浴室，因為溫度和濕度也高，減低人體排汗效率，所以即使是室內，也有機會令人出現中暑狀況。

急救方法 各有目標

釐清謬誤後，當熱衰竭和中暑病人被送往醫院急救，又會怎樣處理？醫護一般會量度其體溫和評估神志。若體溫低於攝氏40度，屬於熱衰竭，會讓病人吊生理鹽水，讓其休息和補充水份。恢復體力後，可以離開醫院。

然而中暑則較嚴重，因為中暑往往出現很多器官衰竭。當體溫升至攝氏41至42度，有可能損害器官功能，例如腦部受損致神智不清，亦有機會心臟病發，肝臟，腎臟與凝血功能受損。萬一出現橫紋肌溶解症，所分泌的毒素會影響腎功能，甚至有機會需要臨時洗腎。至於腎臟能否復原，則視乎受損程度及病人的復原進度。

因此急救中暑病人目標，首要盡快把體溫降至攝氏38度，一般會送往深切治療部治理。在醫院替中暑病人體外降溫的方法，包括把冰塊放在額頭、腋下或腹股溝位置等，利用風扇和濕毛巾抺身散熱，以及使用冷凍的生理鹽水，將血液降溫等。期間把探熱器放進肛門，持續監察病人體溫，避免體溫突變過急。

熱衰竭和中暑治療有多種不同方案，成效及副作用各異，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。