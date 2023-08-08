張震嶽沙灘滑浪遇男子遇溺　急忙為對方做CPR　惜仍難阻憾事發生

歌手張震嶽昨天（7日）到新北市萬里沙灘滑浪時，發現李姓男子溺水被救上岸。他說，奔赴到現場已有人在做心肺復甦術（CPR），後來由他接手，直到消防人員到達。張震嶽觀察昨天浪況，認為不適合戲水，不幸發生憾事。



50多歲李男昨天和太太、妹妹、弟媳和4名未成年子女，前往萬里沙灘戲水。李男疑在推送坐在橡皮艇上的2名小孩下水途中，被海浪沖離橡皮艇，並在距岸約10米處溺水，被救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。

張震嶽見義勇為過程：（按圖了解）

張震嶽事後在Facebook貼文，說事發時他在現場，下午1點多正在等浪，聽到女性尖叫聲，回頭望看到有人躺着，有人蹲着，感覺不妙 ，立馬衝上岸奔過去。當時已有名男子在做CPR，有名女子蹲在一旁哭泣，旁邊孩子也不知所措。

張震嶽說，後來他接手按壓李男胸部，過程中已感覺不到心跳脈搏。消防人員和救護車很快就來到，大夥合力把李男搬上擔架送醫。

卡努颱風已離開台灣，往日本方向移動，但張震嶽觀察颱風能量一直還在，翡翠右側的離岸流不小，「浪也比左側炸」。雖然昨天的浪稍小，但偶爾來一組大的，其實不適合戲水，研判溺水者被海流帶到左邊，並因體力不支溺水。

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