加拿大23歲「加密貨幣之王」遭綁架殘酷折磨　揭背後過億元騙局

加拿大一名23歲年輕男子自稱「加密貨幣之王」（crypto king），去年12月被綁架3天，其間他遭到殘酷毆打與折磨，綁匪向他熟人索討至少300萬美元贖金。原來這名男子被指控吸引客戶投資加密貨幣，卻豪擲1600萬美元（約1.2億港元）坐遊艇和私人飛機奢華度假，許多受害人積蓄泡湯。



據紐約郵報引述多倫多CTV報道，自稱「加密貨幣之王」普萊特斯基（Aiden Pleterski）的父親在法庭文件中表示，兒子今年23歲，去年12月在多倫多遭綁架，被開車載到安大略省南部多個地點，基本上囚禁他大約3天，對他毆打與折磨，只允許他向特定的人打電話，「我不在被允許聯繫的名單上」。

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法庭文件顯示，普萊特斯基在被綁架時聯絡了他的房東，索討綁匪要求的300萬美元贖金。房東說，他當時在凌晨1點半被打了好幾通電話，終於受不了才接起，普萊特斯基說他沒有其他人可以聯絡，但房東也只能拒絕他說「自己根本無能為力」。

據每日郵報指出，普萊特斯基最近正在處理破產訴訟，因為他被指控拿走投資者的資金，其中高達98%的錢都拿來花在他奢侈的生活方式，搭私人飛機和遊艇，到處旅遊，購買大量房地產，擁有林寶堅尼、麥拿侖等超跑，還PO上他的個人IG。

破產受託人斯特爾澤（Rob Stelzer）表示，普萊特斯基經營事業，要求人們花錢投資4100萬元（約3.2億港元），但事情不單純，「他真的沒有做那些他承諾過的事」。

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加拿大廣播公司（CBC）報道稱，普萊特斯基接受調查時被問到，為何在明知道自己無力償還現有客戶的情況下，仍然繼續向投資者拿錢。他竟然回答調查人員說，因為自己還只是個「20多歲的孩子」。

如今調查更發現，他花錢在不知名的網絡新聞媒體上撰寫對自己有利的文章，報道他玩加密貨幣白手起家、事業有成的劇本。他的父母都相信兒子經營着一家成功的投資公司，父親也知道兒子在從事虛擬幣交易。

斯特爾澤表示，普萊特斯基的父母光靠着兒子設下的騙局，就獲益超過110萬美元，兩人已經同意將一輛奧迪S5和福士Atlas交給信託，為了配合破產程序，還得在6月底前支付81.2萬美元。

斯特爾澤去年得知普萊特斯基被綁架時的反應是，「我的想法是，很明顯，他欠了很多人錢」。他相信還有更多賠錢的受害投資人還沒出面。

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