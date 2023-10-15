台情侶搭飛機雙腳晾前方隔版阻人去廁所　竟要空姐用手幫忙移腳

搭飛機最怕遇到的就是鄰座質素差，一名台灣網友上網抱怨，連假時搭飛機返台，怎料同排乘客竟光著腳放在前面的隔版上，連他想去廁所都不讓，全程裝睡，還得等到空姐用手幫他移開雙腳，才願意配合。



發文的網民於爆料公社透露，雙十節連假時搭機從菲律賓宿霧返台，想坐得更舒適些，決定加買第一排靠窗邊的位子，沒想到，隔壁一隊情侶檔，竟將雙腳放在隔板上，其中一位還脫下襪子光著腳丫，讓他感到震驚「到底為甚麼要這樣丟台灣人的臉」、「沒想到居然會有這樣的人」。

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誇張的是，該網民正起身前往廁所時，男乘客還假裝沒聽到，瞟了一眼繼續裝睡，他無奈請求空姐協助，直到空姐用手將他腳移下來，該網民才走得出去。該網民提到，有看到情侶倆拿出台灣護照，才確定他們是台灣人。

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帖文一出，網友見狀都怒了，留言砲轟「就沒家教啊」、「好沒公德心」、「大腦不是每個人都有的標配」、「太誇張了吧！不敢相信我們台灣人素質這麼差」。

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