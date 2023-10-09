一家三口宜蘭跟導航開車竟墮海　機智一招逃生　事後歎：車沉很快

10月8日晚間一輛車疑因按照導航指示，在台灣宜蘭不慎墜海，車上3人及時打開車窗逃出車外，最後被3名外籍漁工利用救生圈救起，化解一場危機。



警方調查，車上3人是來自於新北林口一家人，父親廖姓男子（46歲）、母親王姓女子（42歲）以及念五年級的女兒廖姓女童（11歲），一家三口趁連假外出遊玩，開車到宜蘭大溪漁港買漁獲後準備回家。

晚間6時許一家人開着車跟着導航指示，開入宜蘭大溪舊漁港，疑因導航錯誤加上視線不良，車子不慎開到墜海，強大水壓下根本打不開車門，3人緊急打開車窗從窗口逃出，一旁外籍漁工見狀也立刻丟救生圈下海，把3人救起。

宜蘭縣消防局獲報也派遣人車到場救援，所幸抵達前3人已被救上岸，救護人員檢視3人並無受傷，給予保暖交由警方處理，駕駛廖男表示誤信導航闖入舊港區，加上當時下雨視線不良，才會衝入海裏。

所幸廖男落海前及時開車窗避免水壓無法開門窗，一家人才得以脫困，也很感謝幫忙救援的人，還說「車沉很快，好可怕」，警方也派吊車前往舊港區將車輛吊起，詳細墜海原因仍待釐清。

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