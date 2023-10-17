台男漫天撒美金11路人都沒撿　警方證實是真鈔　竟然沒犯法？

台灣高雄發大財了？駁二藝術特區15日出現滿地的美金紙鈔，引起熱議。



事後有一段2分鐘的監視器畫面流出，畫面中就錄到不明人士朝天撒鈔票，還有一人在旁錄影，沒想到路過的11位民眾都對鈔票沒興趣，只有2名孩童天真撿鈔把玩，另外疑似是兩個孩子爸爸的男子坐在錢堆裡，也都沒有好奇撿起來看。

事後警方證實是真鈔，恐讓這些民眾扼腕了。

人們不信是真的 起初路人一張也沒撿 誰知……（點圖放大瀏覽）：

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有民眾日前在《爆料公社》發文表示，有神秘組織10月15日將在台灣北中南豪撒美金真鈔，文末還請大家快去搶錢。

有網友質疑真實性，還有人認為是假帳號。

不過15日下午1點多，網絡上陸續有民眾表示，真的在高雄駁二撿到美金真鈔！警方獲知訊息後前往了解，經過調閱周邊監視器，發現有不明人士沿路狂撒美金紙鈔，有好奇的民眾撿拾，發現竟是真鈔，最後全部都被撿光了。

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事後一段長約2分鐘的大撒幣監視器畫面流出，畫面中就錄下，一名男子拎著一個深色袋子，走到一名男童前，伸手將袋子裡的鈔票朝天隨機狂撒，身後則有一名女子拿著攝影器材錄下整起過程。

而男童見狀驚呆了，看著整條人行道上全是鈔票，不免好奇地撿起來看看。

接著一名女童走向男童，手上一邊揮著一張紙鈔，兩人似乎是在討論手中的鈔票，接著又撿拾起地上的紙鈔把玩。

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隨後，疑似是兩名孩童的父親走向他們，淡定地坐在男童旁邊玩手機，前前後後約有11名路人經過這條人行道，不過都沒有人停下腳步、蹲下查看，若知道這是真鈔，恐怕感到相當扼腕。

警方事後了解，發現這是某藝術團體預定於11月在國家兩廳院辦理的系列活動之一，而撒幣行為則是表演團體的行銷策略。

警方參酌撒鈔時間、地點、行經民眾狀況及訪詢周邊商家，沒有發現遭受滋擾行為，且警方也未接獲相關報案，沒有違反社會秩序維護法或其他相關法律之虞。

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