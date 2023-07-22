太等錢洗！江西男「陰司紙存櫃員機」想換真鈔 塞到死機結果被捕
撰文：TVBS新聞網
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世界上賺錢方法數不勝數，想要得到第一桶金，有的人按部就班努力工作，也有人擅長投資或勇敢創業等，只要不違法、不違反道德倫理，在時間基礎上發揮能力，即可有所收穫。
然而，內地卻發生一宗離譜事件，一名男子為增加帳號餘額，透過ATM（自動櫃員機）存款時塞了滿滿的冥紙，結果不僅把ATM弄壞，還當場被抓走，引起社會熱議。
按圖看清男子犯案經過：
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根據內媒《觀察者網》報導，這宗事件於日前發生在江西上饒，當地一名男子拿著一疊冥紙刻意放進ATM裡，眼見ATM因無法吸收冥紙而當機損壞後，男子立刻轉身到旁邊的另一台ATM繼續操作，不過卻沒有繼續存入冥紙，而是檢查帳號餘額。面對男子種種詭異行為，全都被身後監視器拍了下來，男子隨後也遭到警方逮捕。
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報導中還提到，經警方調查後釐清事件來龍去脈，男子表示，因沒錢花，他決定在ATM裡投入冥紙，並認為這樣就能增加帳號餘額，沒想到ATM卻突然當機故障，餘額仍然沒有變化。警方補充，目前男子已依法被逮捕拘留。
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事件曝光後，網友對男子的想法和行為震驚不已，紛紛討論起來，「冥幣要燒才行，這麼大了這都不懂」、「這陰間的錢陽間也存不了啊，大哥」、「我認為ATM是被氣死的」、「這人腦洞可真大，我就沒想到過」、「主要是0太多，ATM嚇暈了」、「也是個人才」、「這銀行監管和ATM的質量得有多差」。
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